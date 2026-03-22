Proponen reducir de 48 a 12 horas detención por accidentes viales

En México se registran más de 370 mil accidentes de tránsito al año y, aun cuando en la mayoría de los casos no existe intención delictiva, las personas involucradas pueden permanecer detenidas hasta 48 horas mientras el Ministerio Público define su situación jurídica, un esquema que ha sido señalado por su carácter desproporcionado y por abrir margen a abusos en la procuración de justicia, por lo que se presentó una iniciativa para reducir ese plazo a un máximo de 12 horas y acotar la actuación de la autoridad.

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La propuesta fue presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, quien planteó reformar el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer este nuevo límite en casos de delitos culposos, es decir, aquellos en los que no existe intención de causar daño, como los accidentes de tránsito, siempre que la pena no exceda de cinco años de prisión.

El legislador señaló que el marco legal vigente no distingue entre la gravedad de las conductas, lo que deriva en un trato igualitario entre delitos graves y hechos sin intención delictiva.

“El marco legal actual trata igual a quien comete un delito grave que a quien se ve involucrado en un accidente de tránsito. Eso no es justicia, es desproporción”, afirmó.

Indicó que, en la práctica, las investigaciones en este tipo de casos dependen principalmente de peritajes y pruebas técnicas que pueden recabarse en menos tiempo, por lo que mantener a las personas detenidas hasta por 48 horas resulta innecesario.

Rubio Torres advirtió que esta situación vulnera el derecho a la libertad personal, genera detenciones innecesarias y propicia abusos o actos de presión indebida, además de contribuir a la saturación del Ministerio Público y afectar principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa, argumentó, se sustenta en principios como la presunción de inocencia, la proporcionalidad en la aplicación del derecho penal y la excepcionalidad de la privación de la libertad, así como en estándares internacionales que prohíben las detenciones arbitrarias, por lo que indicó que “el Estado no puede usar la detención como mecanismo de presión. La libertad debe ser la regla, no la excepción”.

El diputado, finalmente, indicó que con la reforma busca también fortalecer la confianza en las instituciones de justicia al eliminar prácticas que pueden derivar en abusos o corrupción y garantizar una actuación más proporcional por parte de las autoridades.