Proponen reforma para proteger lactancia extendida y frenar despidos por embarazo en México

Diputados de Morena y MC plantean reformas para evitar despidos sin juicio previo en casos de embarazo y lactancia

Las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano propusieron reformar la ley para dar protección social a mujeres en etapa de lactancia extendida y garantizarles estabilidad laboral, ante la discriminación durante el embarazo y la lactancia.

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El diputado Arturo Olivares Cerda explicó que la reforma busca que cualquier rescisión laboral durante el embarazo o lactancia deba ser ratificada por un juez, para prevenir despidos por discriminación. También incluye derechos para personas adoptantes, viudas o quienes cuiden menores de dos años.

El legislador morenista advirtió que la maternidad no debe ser una limitante para los derechos laborales, sino un factor que promueva el desarrollo profesional.

La iniciativa reforma la Ley del Seguro Social, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, en materia de protección durante la lactancia extendida y estabilidad laboral.

Señaló que en México la maternidad ha sido un factor estructural de discriminación, con evidencia de pérdida de empleos y reducción de ingresos, por lo que la reforma busca transitar hacia un modelo que revalore el cuidado como motor social y económico.

Actualmente, la legislación solo protege la lactancia por seis meses, lo que es considerado insuficiente frente a estándares internacionales, que recomiendan hasta los dos años de lactancia materna.

Se destacó que la leche materna contiene alrededor de 1,800 componentes y anticuerpos que protegen la salud de los lactantes, además de fortalecer el vínculo madre-hijo y la salud pública.

También se indicó que los centros de trabajo con políticas de lactancia generan mayor productividad, retención de empleados y rendimiento empresarial.

La reforma busca garantizar el derecho a la lactancia extendida hasta los dos años, así como reforzar la igualdad sustantiva para madres trabajadoras.

Asimismo, se plantea que cualquier despido durante embarazo o lactancia deba ser validado judicialmente, y se amplían derechos para personas cuidadoras de menores de dos años.

Olivares Cerda también propuso que los centros de trabajo cuenten con espacios privados, seguros e higiénicos para la extracción y conservación de leche materna.

Subrayó que la maternidad debe ser vista como un elemento compatible con el desarrollo profesional y la autonomía económica de las mujeres.

Finalmente, afirmó que la maternidad no debe ser una causa de exclusión laboral, sino un derecho protegido con base en el bienestar de las mujeres y la infancia en México.