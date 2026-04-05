Proponen retirar patria potestad a acusados de maltrato animal en CDMX

Asegura diputada local que sería solo en casos graves y que hayan sido sentenciados por la autoridad judicial competente

Con el propósito de proteger la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes frente a entornos de violencia en sus hogares, la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar propuso que quienes maltraten animales pierdan la patria potestad de sus hijos.

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La legisladora de Movimiento Ciudadano explicó que la iniciativa busca enviar un mensaje claro: la violencia no es tolerable en ninguna de sus formas, y quien no respeta la vida de un ser sintiente no debería tener responsabilidad sobre el cuidado de un menor.

La propuesta plantea adicionar una fracción al artículo 444 del Código Civil capitalino, para que el maltrato animal sea causal de pérdida de patria potestad en casos de niñas, niños y adolescentes.

“Esta iniciativa no busca castigar, sino prevenir… antes de que la violencia escale”, afirmó la diputada.

La iniciativa aplicaría únicamente en casos donde exista una sentencia firme por maltrato, crueldad animal o privación de la vida de un ser sintiente.

Ledesma Alpízar recalcó que una persona podría perder la patria potestad cuando se demuestre que es capaz de ejercer violencia extrema contra un ser sintiente.

La legisladora advirtió que el maltrato animal puede ser un indicador de violencia intrafamiliar, ya que en algunos casos se utiliza como forma de intimidación dentro del hogar.

La iniciativa será enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen.

El documento establece que los jueces deberán determinar la pérdida de patria potestad solo en casos de violencia grave contra animales, bajo el principio del interés superior de la niñez.

Se subraya que la medida no es automática ni generalizada, sino que requiere evaluación judicial caso por caso.

El objetivo es evitar que niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos con presencia de violencia, aunque no sea dirigida directamente a ellos.

La medida aplicaría solo si se cumplen tres condiciones: delito grave, sentencia condenatoria firme y valoración judicial del caso concreto.

Finalmente, la diputada aclaró que no cualquier conducta hacia animales implicará esta sanción, sino únicamente aquellas que reflejen un nivel de violencia extrema.