Para combatir el robo de autopartes en la Ciudad de México, delito que pocas veces se denuncia, diputados locales propusieron establecer la obligación de que los vehículos nuevos, comercializados en agencias y concesionarias, sean entregados con el rotulado o marcaje visible y permanente de sus autopartes.

La diputada Yolanda García Ortega explicó que se trata de una medida de prevención y disuasión de esta actividad delictiva, pues el marcaje de piezas facilita la identificación, el rastreo y la recuperación de los componentes sustraídos ilegalmente.

Detalló que en México se registran decenas de miles de robos de autopartes cada año y lo más alarmante es que más del 94 por ciento de estos delitos no se denuncia, esto significa que la mayoría de los robos ni siquiera aparecen en las estadísticas oficiales.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) advirtió que existe un mercado ilegal que opera prácticamente con total libertad, ya que se venden piezas robadas en tianguis, talleres clandestinos y plataformas informales.

Ante esta situación, García Ortega expuso que su iniciativa consiste en adicionar un párrafo al Artículo 15 Bis a la Ley de Registro Público Vehicular, para establecer que las autopartes que serán grabadas con este objetivo sean los faros, calaveras y cristales laterales.

Además, el Registro Público Vehicular integrará dentro de su base de datos la identificación de autopartes; las autoridades federales y estatales de seguridad pública podrán verificar en campo la correspondencia entre el Número de Identificación Vehicular (VIN) y el grabado, y el sistema deberá permitir interoperabilidad con fiscalías y autoridades aduaneras.

La representante popular aseguró que, si las autopartes estuvieran identificadas, marcadas y vinculadas al número de identificación vehicular sería más difícil que terminaran en el mercado negro, por lo que su propuesta propone una medida preventiva, clara y efectiva contra el delito de autopartes.

“Esto permitirá rastrear piezas robadas, desincentivar los desmantelamientos ilegales de vehículos, cerrar espacios al mercado negro de autopartes y fortalecer los mecanismos de seguridad“, precisó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana de este órgano, para su análisis y dictaminación y en caso de ser aprobada por esa instancia y posteriormente por el pleno, el dictamen de esta iniciativa sería enviado al Congreso de la Unión para que también lleve a cabo su trámite legislativo.