Prosperidad y seguridad dependen de reglas y empresa: Ayuso

Isabel Díaz Ayuso afirmó que la clase media sostiene la seguridad y prosperidad de Madrid, advirtió riesgos por el uso político de instituciones, con impacto en empresa y medios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió que algunos gobiernos utilizan las instituciones democráticas para subvertirlas y mantienen una apariencia de normalidad mediante elecciones y una prensa que calificó como “supuesta”.

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“Se va minando el Poder Judicial, los órganos de control, a los medios de comunicación y, por supuesto, la empresa que es su principal objetivo”, declaró en un encuentro en Ciudad de México organizado por la Cámara Española de Comercio en México y Invest in Madrid, durante su visita institucional.

Añadió que la empresa financia al Estado y que, bajo esas condiciones, se generan incentivos para ampliar la dependencia de la administración pública. Sostuvo que ese proceso afecta la autonomía institucional y la actividad económica.

Planteó que la defensa cotidiana de la libertad resulta necesaria para sostener el modelo democrático y evitar la degradación de sus contrapesos.

La funcionaria española advirtió que las democracias liberales no caen de forma abrupta, sino mediante procesos graduales de deterioro institucional. Señaló que ese desgaste se normaliza con el tiempo y se instala desde dentro.

Ante esa circunstancia, consideró que la estabilidad requiere consolidar reglas y proteger instituciones para evitar un deterioro progresivo con efectos en justicia, medios y sector productivo.

Díaz Ayuso sostuvo que la seguridad y prosperidad de Madrid dependen de la clase media y del respeto a las reglas, durante un mensaje dirigido a empresarios en Ciudad de México.

“La clase media es la que a Madrid le está dando tanta seguridad y prosperidad, y esto solo puede mantenerse si España y México son conscientes de todo esto y saben respetar las reglas del juego”, afirmó.

Díaz Ayuso presentó en Ciudad de México a Madrid como plataforma para empresas mexicanas, con acceso al mercado europeo y condiciones fiscales que, según afirmó, han impulsado inversión y empleo desde 2019.

Señaló que la inversión de empresas mexicanas en Madrid supera los 4 mil 600 millones de euros desde 2019. De acuerdo con su exposición, ese flujo de capital ha contribuido a la generación de 30 mil empleos en la región.

Defendió un modelo que definió como “libertad sin apellidos” y destacó una política fiscal que calificó como adecuada, justa y no confiscatoria. También recordó reducciones fiscales aplicadas desde 2019 como parte de la estrategia para incentivar la actividad empresarial.