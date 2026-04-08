PSG vence al Liverpool y se acerca a semifinales de Champions League

El París Saint-Germain venció 2-0 al Liverpool y se acerca a las semifinales de la Liga de Campeones, aunque los ingleses aún sueñan con remontar en Anfield

París, 8 abr (EFE).- El París Saint-Germain de Luis Enrique encontró su timón y las semifinales de la Liga de Campeones asoman en su horizonte tras arrollar al Liverpool, que gracias a una buena actuación del meta Giorgi Mamardashvili puede soñar con la remontada en Anfield tras un 2-0 este miércoles.

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Si los equipos fueran estaciones, el PSG viviría en primavera y el Liverpool, en otoño. El año pasado de los ‘reds’ fue excelso, pero los títulos se reparten con las flores y ahí el conjunto de Luis Enrique ha aprendido a sacar sus mejores galas en ese momento.

Lo hizo el pasado curso inaugurando su vitrina en la máxima competición europea y ha puesto el piloto automático para convertirse en el máximo favorito este curso, de nuevo con una exhibición ante el Liverpool.

Si el año pasado el Liverpool comparecía en octavos como la escuadra más brillante, esta vez lo hizo en mala racha y su técnico apostó por una revolución táctica.

#Resumen📹 @PSG_inside perdonó al Liverpool y lo que pudo terminar con un 5-0, finalizó 2-0🔝.



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Revolución ‘red’

Dejó en el banquillo a Mohamed Salah y reforzó la zaga pensando en Anfield como escenario clave.

No fue suficiente para frenar al PSG, que pudo ampliar la ventaja de no ser por la falta de acierto ofensivo y las intervenciones de Mamardashvili.

Especialmente Dembélé, que falló ocasiones claras pese a su gran momento reciente.

El dominio lo asumió el París Saint-Germain, superior en el centro del campo con Kvaratskhelia y Doué, imponiendo ritmo, orden y control.

El Liverpool apenas generó peligro y evitó un resultado más abultado gracias a su portero.

El partido siguió el guion del campeón de Europa, sólido y dominante, ante un rival que buscaba una reacción sin éxito.

El 1-0 llegó en el minuto 11 con un tanto de Doué, tras una jugada con fortuna que superó a Mamardashvili.

El PSG mantuvo el control y generó más ocasiones, con disparos de Kvaratskhelia y el propio Doué.

Antes del descanso, Dembélé volvió a fallar una oportunidad clara, mientras el Liverpool solo inquietaba a balón parado.

En el minuto 65, Kvaratskhelia amplió la ventaja con una acción individual. El PSG buscó el tercer gol, pero el VAR anuló un penalti y Mamardashvili sostuvo a su equipo.

El Liverpool se aferra a una mínima esperanza, aunque necesitará mejorar mucho para intentar la remontada en Anfield.