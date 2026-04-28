PSG y Bayern firman uno de los mejores partidos del año en Champions

El Paris Saint-Germain vence 5-4 al Bayern Múnich en un duelo intenso y deja la eliminatoria abierta para la vuelta

París, 28 abr (EFE).- El Paris Saint-Germain, campeón de Europa, salió con una corta ventaja (5-4) del duelo de titanes contra el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes, en un partido con nueve goles, multitud de ocasiones y una intensidad inigualable, propio de dos equipos en su mejor forma a un paso de la final de la Liga de Campeones.

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El PSG y el Bayern cumplieron las expectativas en uno de los mejores duelos del año: los alemanes tuvieron el dominio, pero se toparon con la eficacia francesa. Aun así, los parisinos desperdiciaron una ventaja de tres goles, dejando abierta la eliminatoria para la vuelta en el Allianz Arena.

El equipo francés conserva una ventaja mínima, pero también una sensación de vulnerabilidad poco habitual en su estadio, lo que podría favorecer al conjunto alemán en el próximo encuentro.

El nivel fue tan alto que pocos equipos podrían sostener esa intensidad competitiva, con figuras como Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Harry Kane brillando en la recta final de la temporada.

También fue una lección táctica entre Luis Enrique y Vincent Kompany, con propuestas valientes y ajustes constantes en un duelo de alto nivel estratégico.

El partido se convirtió en un espectáculo de máxima emoción, impulsado por la algarabía de la grada y un ritmo vertiginoso desde el inicio. El intercambio de golpes fue constante, con un estilo de fútbol total en el que ambos equipos generaron peligro sin tregua.

El marcador lo abrió Kane de penalti, pero la reacción del PSG llegó con una jugada brillante de Kvaratskhelia. Luego, João Neves adelantó a los locales, aunque el Bayern empató nuevamente antes del descanso. Un penalti transformado por Dembélé devolvió la ventaja a los parisinos.

En la segunda parte, el PSG amplió la diferencia hasta el 5-2, mostrando una gran efectividad ofensiva, pero el Bayern reaccionó con goles de Upamecano y Luis Díaz, reavivando la eliminatoria y manteniendo la incertidumbre hasta el final.

El resultado final deja una eliminatoria abierta y promete otro duelo de altísimo nivel en Alemania, donde ambos equipos buscarán el pase a una final que los dos han demostrado merecer.