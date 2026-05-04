PT cierra filas con Sheinbaum y acusa a oposición de promover intervencionismo extranjero

Acusa que la oposición ha cedido al fantasma del intervencionismo, al abrirle las puertas a un gobierno extranjero

La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados cerró filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sentenció que la oposición ha cedido al fantasma del intervencionismo.

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El coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que México atraviesa un momento que exige altura de miras y unidad nacional, en defensa del país.

Acusó que la oposición cayó en la tentación del injerencismo, permitiendo acciones que vulneran la soberanía nacional, como las que fueron permitidas en el estado de Chihuahua. “Es preocupante ver cómo, por intereses políticos, se abre la puerta a dinámicas que históricamente han afectado la autodeterminación de nuestro país”, sentenció.

Sandoval Flores recordó que las intervenciones extranjeras, en cualquiera de sus formas, nunca han significado prosperidad para el pueblo de México, sino que han derivado en episodios de subordinación, desigualdad y debilitamiento institucional.

El legislador federal dejó en claro que no se puede normalizar ningún tipo de intromisión en asuntos que corresponden exclusivamente a las y los mexicanos.

Sandoval Flores señaló que el momento actual demanda responsabilidad política y compromiso con la Nación, dejando de lado intereses particulares o cálculos partidistas que pongan en riesgo la estabilidad del país. “La historia nos ha enseñado que la soberanía no se negocia ni se comparte”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se mantendrá en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañando las acciones que fortalezcan la soberanía nacional y defendiendo, desde el poder Legislativo, el derecho del pueblo de México a decidir su propio destino.

Todo esto en el marco de la investigación desde Estados Unidos al ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ha sido interpretado como una manera de tratar de apuntalar a la oposición en México.