El senador Gonzalo Yáñez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, señaló que el contenido del Plan B presenta elementos que no fueron incluidos como se había planteado previamente, mientras que la senadora Lizeth Sánchez García advirtió que no pueden quedar en desventaja frente a un partido mayoritario, por lo que la bancada aún analiza el documento antes de fijar una postura.

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“Se había hablado de que iba a estar el separar todo lo relacionado a lo electoral de las consultas populares y ahora ese asunto se apartó, ya no está”, afirmó Yáñez González.

Por su parte, Sánchez García señaló que el análisis sigue en curso y subrayó la necesidad de garantizar condiciones equitativas. “Algo que no podemos es quedarnos en desventaja los partidos minoritarios sobre un partido mayoritario, creemos que debe de haber una competencia justa y equilibrada“, indicó.

El legislador explicó que el documento llegó al Senado la tarde-noche del martes, por lo que actualmente es revisado junto con asesores. En el mismo sentido, la senadora confirmó que la bancada aún no define si votará a favor o en contra, ya que el equipo apenas comenzó el análisis.

Respecto al señalamiento del dirigente del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, quien afirmó que el tema de la revocación de mandato no formaba parte de los acuerdos previos, Yáñez González reiteró que el grupo parlamentario continúa examinando el contenido completo.

Cuestionado sobre el respaldo previo al Plan B, explicó que éste se dio únicamente en términos generales, sin conocer el detalle del documento.

“El respaldo total fue a las líneas generales de lo que se expresó como contenido del Plan B”, señaló.

Sánchez García agregó que, si bien el PT está de acuerdo con que “el pueblo quita y el pueblo pone”, revisarán que la propuesta no genere condiciones inequitativas en la competencia política.

Ambos legisladores coincidieron en que será tras el análisis en comisiones y las reuniones internas cuando el Partido del Trabajo defina una postura oficial sobre el Plan B.