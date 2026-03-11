Geovanna Bañuelos afirmó que Claudia Sheinbaum tiene razón al señalar que la decisión corresponde al Poder Legislativo y consideró prematuro hablar de un “plan B”

La senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre, afirmó que su bancada está dispuesta a asumir el costo político de votar en contra de la reforma político-electoral que se discute en la Cámara de Diputados, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señalara que su gobierno ya cumplió con enviar la iniciativa y que ahora corresponde a los partidos y al Poder Legislativo decidir si se aprueba.

LEE ADEMÁS: Aureliano Hernández es electo auditor superior de la Federación

“Nosotros hemos asumido distintos costos políticos; en principio el costo político —y nos enorgullece— de haber respaldado desde hace más de tres décadas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos los costos políticos los hemos asumido con profunda responsabilidad y con orgullo. Entonces esta no será la excepción. Estamos atentos, dando la cara y dando el debate. No es ni la primera ni será tal vez la última vez en que no tengamos puntos de coincidencia, pero lo hemos expresado y así seguirá siendo en un tono de respeto y con nuestros argumentos”.

En entrevista, la senadora petista señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumplió con enviar la iniciativa correspondiente y subrayó que la decisión sobre su aprobación corresponde ahora al Poder Legislativo, particularmente a la Cámara de Diputados.

Bañuelos de la Torre señaló que la reforma aún se encuentra en discusión en comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que consideró prematuro hablar de un eventual “Plan B”, al explicar que el debate está centrado en la reforma constitucional propuesta y que serán las comisiones las que definan el rumbo del dictamen antes de su eventual discusión en el pleno.

También rechazó que una eventual diferencia en la votación implique un rompimiento con Morena y sostuvo que el Partido del Trabajo continuará participando en el debate legislativo con sus argumentos y en un tono de respeto.

Finalmente, reiteró que su partido ha asumido sus decisiones políticas con responsabilidad y que, de sostener una postura distinta en la discusión de la reforma político-electoral, lo hará “con la frente en alto y con orgullo”, mientras avanza el proceso legislativo en la Cámara de Diputados.