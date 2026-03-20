El senador Gonzalo Yáñez Rodríguez, del Partido del Trabajo, planteó que la redacción del denominado “Plan B” debe ser precisa y contundente, al advertir que existen ambigüedades en temas clave como los alcances del ejercicio, la paridad y la participación de actores políticos en su promoción.

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Previo al inicio de la sesión, el legislador explicó que su partido mantiene conversaciones permanentes con Morena y el Partido Verde para revisar la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, en espera de que se presenten ajustes que permitan claridad en su contenido.

Detalló que uno de los principales puntos a corregir es la falta de claridad en los plazos vinculados al ejercicio, ya que el documento plantea distintos rangos -de dos a tres años para la solicitud y de tres a cuatro años para su realización-, lo que genera ambigüedad, por lo que insistió en que “se tiene que hacer una redacción más puntual“.

Asimismo, subrayó que también debe definirse con claridad un solo momento para su realización, evitando que la redacción permita interpretaciones sobre distintos años posibles. En ese sentido, sostuvo que el PT busca que “solamente venga una opción“, con una definición precisa.

Otro aspecto que requiere ajustes, dijo, es el relativo a su promoción, al señalar que, aunque se contempla que la titular del Ejecutivo federal pueda realizarla, no queda claro si los partidos políticos también podrán hacerlo, lo que consideró ambiguo. “Es ambiguo si los partidos pueden o no hacer promoción“, afirmó.

Yáñez Rodríguez insistió en que corresponde a la parte proponente -la Presidencia de la República-, realizar las precisiones necesarias, y puntualizó que el PT no fijará una postura definitiva ni el sentido de su voto hasta contar con una redacción clara.

Al reiterar que “lo que estamos solicitando es que se precise la redacción“, indicó que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos han sido convocadas para sesionar el lunes, por lo que aún hay margen para continuar la revisión de la iniciativa, así como para incorporar ajustes, incluyendo lo relativo a leyes secundarias que complementen el contenido del plan.

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Finalmente, expresó que el Partido del Trabajo ha manifestado su respaldo general al proyecto y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que su partido está a favor de que continúe al frente del Ejecutivo federal, y reiteró que su posición institucional se definirá una vez que se atiendan las observaciones planteadas para contar con una opinión “suficiente y completa“.