Geovanna Bañuelos y Manuel Velasco coincidieron en que la reunión de esta semana será clave para fortalecer la unidad y avanzar en la coalición electoral

La vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre, y el senador del PVEM, Manuel Velasco Coello, coincidieron en que la reunión que sostendrán esta semana con Citlalli Hernández Mora como cabeza de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, será clave para encaminar la alianza entre el partido, Partido Verde y Partido del Trabajo rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que su perfil conciliador puede ayudar a fortalecer la unidad entre las fuerzas políticas.

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Bañuelos de la Torre informó que la reunión con Hernández Mora se realizará esta misma semana y precisó que el PT y el PVEM ya fueron convocados. Señaló que la nueva encargada de la construcción de alianzas en Morena cuenta con la experiencia política y territorial necesaria para encabezar el diálogo entre los partidos.

“Celebramos la designación que tuvo del CEN de Morena en esta tarea de construcción de alianzas y de fomentar la unidad de nuestro movimiento“, afirmó.

La legisladora sostuvo que Hernández Mora fue una de las responsables de la estrategia electoral de 2024, que permitió a la coalición obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en la mayoría de los congresos locales.

“Es una mujer con gran estatura política, con mucha paciencia, con mucha formación política y amiga del Partido del Trabajo“, declaró.

Por separado, Velasco Coello aseguró que la llegada de Hernández Mora “es garantía de que la alianza va a continuar” y adelantó que este martes ya se realizarán los primeros encuentros formales para comenzar las negociaciones rumbo a 2027.

El senador del PVEM señaló que, aunque él no acudirá personalmente, en la reunión participarán la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón Trujillo, así como Arturo Escobar y Vega y Carlos Puente Salas.

Velasco Coello afirmó que el Partido Verde buscará construir acuerdos para competir en alianza con Morena y el PT en todas las entidades del país, aunque reconoció que podría haber excepciones si no existe consenso entre las dirigencias estatales.

Sobre el papel de Hernández Mora, indicó que se trata de “una mujer que privilegia los acuerdos y los consensos por encima de las diferencias”, por lo que consideró que su nombramiento abre una nueva etapa en la relación entre los partidos aliados.