Puebla dejó escapar chance para acercarse a zona de Liguilla; Necaxa cortó racha de derrotas

La Franja alcanzó las 12 unidades pero se quedó en la misma posición 10; Necaxa sumó un puntito para llegar a diez, pero subió un poco en la tabla

Puebla tenía una grandísima oportunidad de acercarse a zona de Liguilla, pero no pudo con uno de los peores equipos del torneo como lo es Necaxa, en un cotejo que terminó sin goles en el Estadio Cuauhtémoc.

TE PUEDE INTERESAR: ¡El Tri está maldito! Marcel Ruiz se rompió ligamento cruzado y quedó fuera del Mundial

La Franja, si ganaba este duelo, alcanzaba los 14 puntos y empataba, al menos momentáneamente, al América en cuanto a unidades. Sin embargo, queda claro que el equipo camotero no tiene las armas para subir un escalón su nivel de juego y poder subir en la tabla general.

Mientras que Necaxa con Pablo Varini, ha sido una completa vergüenza este semestre, porque si bien cortó una racha de cuatro derrotas seguidas, nada más no gana y está en la parte baja de la clasificación.

Aunque este puntito, por ahora lo hizo llegar a diez unidades y escalar unas posiciones en la tabla, aunque falta lo que hagan Tijuana y Mazatlán en sus respectivos cotejos de la fecha.

Poco y nada qué decir de este juego entre camoteros y eléctricos, porque las acciones de peligro fueron prácticamente nulas. Quizá al término del encuentro, lo más vertiginoso fue Ricardo Monreal de los Rayos, que medio preocupó a la defensa poblana.

Pero de ahí prácticamente nada. Puebla tuvo algunas aproximaciones, pero nada concreto ni de real peligro, en tanto que Necaxa, de pronto aguantó el resultado y se fue satisfecho con su punto de visita.

La escuadra local ni siquiera provechó que Necaxa jugó con uno menos durante los últimos 30 minutos del cotejo, por la expulsión de Kevin Ante Rosero, si bien los rojiblancos ajustaron bien y aguantaron el resultado.

El siguiente cotejo para La Franja será de visita a Santos en Torreón antes del receso de Fecha FIFA, mientras que Necaxa recibirá a Tijuana en el Estadio Victoria. Ninguno de los dos equipos puede permitirse dejar más puntos en el camino.