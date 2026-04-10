Puebla, León, Juárez y Tijuana, obligados a ganar para seguir en la pelea por Liguilla

Los cuatro equipos se miden este viernes en el inicio de la Fecha 14

Cada vez estamos más cerca de la recta final de la fase regular del Clausura 2026, el cual este viernes inicia su Fecha 14, con lo que después de esta jornada quedarán solo tres partidos más antes de la Liguilla.

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Una jornada en la que hay varios equipos inmiscuidos en la pelea por meterse entre los ocho primeros o al menos acercarse a esa zona.

Y justo este viernes, los dos partidos que principian la Fecha 14, tienen como protagonistas a equipos que están en esa zona cercana a la de los ocho que pueden clasificar, por lo que son juegos bastante interesantes.

Puebla recibe a León y a ninguno le sirve el empate

La Fecha 14 comienza en el Estadio Cuauhtémoc cuando Puebla reciba a León en un partido en el que los dos necesitan sacar los tres puntos o sus aspiraciones de Liguilla se verán perjudicadas.

Más las del local, porque si bien están en la posición 15 con 13 unidades, una victoria los catapultaría a las 16 y podrían acercarse a la zona de clasificación.

Mientras que del lado de los esmeraldas, los Panzas Verdes también necesitan los tres puntos porque están en la posición 11; de ganar llegarían a las 19 unidades y se meterían entre los primeros ocho de la tabla.

Así que el empate no le sirve a ninguno de los dos; salir a especular en este juego puede costarles muy caro a los protagonistas.

Juárez recibe a Tijuana en duelo por entrar a zona de Liguilla

El segundo partido que abre esta jornada es en la frontera juarense, donde los Bravos reciben a los Xolos, en un duelo directo por entrar a zona de Liguilla.

El conjunto de Pedro Caixinha es décimo con 16 puntos, pero con mejor diferencia de goles que León, lo que lo mantiene en pelea.

Si Juárez gana, también se metería a zona de clasificación, aunque dependerá de lo que ocurra en el resto de la jornada.

Por su parte, los Xolos de Sebastián Abreu están un punto abajo con 15 unidades, por lo que también necesitan ganar para llegar a 18 y seguir en la pelea.

Al igual que en el primer juego, el empate no le sirve a ninguno, ya que frenaría sus aspiraciones y permitiría que los equipos de arriba se alejen en la lucha por la Liguilla.