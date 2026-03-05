Puebla sorprende a Tigres con victoria 3-1 en Jornada 9 de Liga MX

El Estadio Cuauhtémoc se convirtió en un fortín inesperado. El equipo Puebla, dirigido por el español Albert Espigares, protagonizó una de las grandes sorpresas de la Jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga MX al imponerse con autoridad por 3-1 a Tigres UANL, uno de los equipos señalados como candidatos al título.
La Franja, que llegaba con la moral alta tras vencer en la fecha anterior a Atlético de San Luis, rompió cualquier pronóstico ante un rival que presumía de mayor jerarquía y plantilla. Los goles locales llegaron por conducto de Emiliano Gómez (45’+1′), Edgar Guerra (53′) y Carlos Baltazar (85′), mientras que Juan Francisco Brunetta descontó para los felinos desde el punto penal al minuto 68.
Desde el pitazo inicial, Puebla mostró una intensidad que desconcertó a los universitarios. Aunque Tigres controló en varios tramos la posesión del balón, la Franja fue mucho más efectiva en las áreas de peligro durante los primeros 60 minutos.
Cada vez que los locales encontraban espacios, ponían a trabajar a Nahuel Guzmán, quien evitó males mayores en varias ocasiones.
El gol que abrió el marcador llegó justo antes del descanso y rompió el equilibrio. Edgar Guerra filtró un pase preciso al área en la que Emiliano Gómez definió con categoría para firmar el 1-0 y enviar a los aficionados poblanos al éxtasis al filo del medio tiempo.
En el complemento, el dominio local se mantuvo. Un error en la salida de Tigres permitió a Guerra interceptar, avanzar y, con una sutil ‘vaselina’, vencer al portero argentino para el 2-0. El golpe fue duro para los visitantes, que intentaron reaccionar.
Tigres encontró un respiro al minuto 68, cuando Fernando Monárrez cometió mano en el área y el árbitro señaló penal. Brunetta no falló desde los once pasos y puso el 2-1, avivando la esperanza de un empate que parecía posible.
Sin embargo, la Franja resistió con orden y carácter. El portero Ricardo Daniel Gutiérrez respondió con seguridad en momentos clave, y en una misma jugada Rodrigo Pachuca y Juan Pablo Vargas salvaron sobre la línea lo que pudo ser el empate felino.
El gol definitivo llegó en los minutos finales. Kevin Velasco, pieza clave en el ataque poblano con su desborde constante y libertad por las bandas, desarmó a la zaga rival y cedió para que Carlos Baltazar, entrando solo por el segundo palo, firmara el 3-1 que selló la victoria y desató la fiesta en el Cuauhtémoc.
Con este resultado, Puebla suma 11 puntos y se coloca momentáneamente en el décimo puesto de la tabla, metiéndose de lleno en la pelea por un boleto a la Liguilla. La Franja demuestra que los millones no siempre definen en la cancha y que, con orden, intensidad y acierto, cualquier rival puede caer.
Tigres, en cambio, se queda con 13 unidades. El tropiezo complica sus aspiraciones al liderato y deja al descubierto carencias que deberán corregir de inmediato, sobre todo de cara al Clásico Regio ante Monterrey en la siguiente fecha.
En Puebla, la afición celebra una noche inolvidable. En Tigres, el mensaje es claro: la irregularidad cuesta caro, incluso a los grandes favoritos.