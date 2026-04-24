Puebla y Querétaro se despiden del Clausura 2026 en busca de quedar lo menos abajo posible

La Franja es penúltimo con 13 puntos, mientras que Gallos está en el lugar 14 con 17 unidades

Ha llegado la Jornada 17, última fecha de la fase regular del Clausura 2026, la cual comenzará este viernes en el Estadio Cuauhtémoc entre Puebla y Querétaro, dos equipos que ya están eliminados.

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Aunque no por ello no hay algún objetivo qué disputar en este encuentro, porque más allá de que ya no aspiran a Liguilla, sí que buscan quedar lo menos abajo posible en la tabla general.

Puebla es penúltimo y Querétaro está en la posición 14

Del lado camotero ha sido un paupérrimo semestre con el español Alberto Espigares en el banquillo, porque luego de 16 encuentros apenas ha sumado 13 puntos, producto de nueve derrotas, cuatro empates y apenas tres triunfos.

La Franja viene de caer derrotada ante Monterrey a media semana de visita, por lo que ahora en su último juego en casa, buscará cerrar con un triunfo ante su gente, aunque la verdad es que es un equipo muy limitado y de los peores en la Liga MX.

En tanto, Querétaro viene con una muy buena racha en el cierre del torneo, la cual comprende un total de siete juegos sin derrota, además de que incluye victorias ante Toluca y Necaxa.

Su último juego fue la igualada en La Corregidora 1-1 ante Cruz Azul, por lo que la escuadra emplumada buscará cerrar hasta con 20 puntos el certamen, lo cual sería bastante bueno para el técnico chileno Esteban González.

Así comenzará una fecha que resolverá a los últimos invitados a la Fiesta Grande del futbol mexicano, amén de que acomodará a los enfrentamientos en cuartos de final durante los juegos el sábado y el domingo.