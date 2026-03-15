Pago triple el 16 de marzo: lo que establece la Ley Federal del Trabajo si laboras en el puente

¿Trabajas el lunes 16 de marzo? La Ley Federal del Trabajo establece pago triple si laboras en día de descanso obligatorio en México

El lunes 16 de marzo será considerado día de descanso obligatorio en México, por lo que las personas que deban trabajar durante esa fecha tienen derecho a recibir un pago mayor, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

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Este descanso corresponde al tercer lunes de marzo, fecha que se recorre en el calendario laboral para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, celebrado originalmente el 21 de marzo. Cada año, este feriado permite a muchos trabajadores disfrutar de un fin de semana largo.

Qué dice la Ley Federal del Trabajo

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, este día forma parte de los feriados oficiales en los que los trabajadores tienen derecho a descansar con goce de salario. Sin embargo, algunas actividades deben continuar operando, por lo que ciertos empleados sí pueden ser requeridos para laborar.

Cuando esto ocurre, el artículo 75 de la misma ley establece que los trabajadores deben recibir un pago adicional por prestar sus servicios en un día de descanso obligatorio.

Cuánto deben pagarte si trabajas ese día

La ley señala que, si una persona trabaja el 16 de marzo, debe recibir tres veces su salario diario. Este pago se compone de su salario normal del día más un salario doble adicional por trabajar durante el feriado.

Por ejemplo, si un trabajador gana 500 pesos diarios, al laborar durante este día festivo debería recibir 1,500 pesos en total por su jornada.

Días de descanso obligatorio en México

Además del tercer lunes de marzo, la legislación laboral contempla otros días oficiales de descanso obligatorio para los trabajadores en México:

1 de enero

Primer lunes de febrero (conmemoración del 5 de febrero)

(conmemoración del 5 de febrero) Tercer lunes de marzo (21 de marzo)

(21 de marzo) 1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre (20 de noviembre)

(20 de noviembre) 25 de diciembre

Asimismo, cada seis años se agrega el 1 de octubre, cuando se realiza la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

Qué hacer si no respetan tu pago

Si una empresa no respeta el pago correspondiente por trabajar en un día feriado, los trabajadores pueden solicitar apoyo en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Esta institución brinda asesoría gratuita y orientación legal en conflictos laborales en todo el país. También cuenta con atención telefónica en los números 800 911 7877 y 800 717 2942, donde las personas pueden recibir apoyo para hacer valer sus derechos laborales.