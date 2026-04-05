Puerta Grande para Héctor Gutiérrez en Texcoco, digna alternativa de Eduardo Neyra

Héctor Gutiérrez se luce en Texcoco y logra Puerta Grande en la alternativa de Eduardo Neyra con faenas de poder, temple y dos orejas

Toreando en el aire como lo hizo la semana pasada en la Copa Chenel de España, Héctor Gutiérrez cuajó dos grandes faenas durante la alternativa de Eduardo Neyra, donde el duranguense tuvo una actuación destacada pero falló con la espada, mientras que “El Payo” mostró disposición ante un lote de menor calidad.

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El triunfador del festejo fue el hidrocálido Héctor Gutiérrez, quien ratificó su gran momento taurino. Ante el tercer toro de San Pablo, realizó lances con despaciosidad y una faena de poderío y autoridad, logrando que el astado embistiera por ambos pitones. Entre gritos de “¡torero, torero!”, firmó una labor en ascenso que culminó con media estocada certera y la primera oreja de la tarde.

Al quinto toro, lo recibió con lances a pies juntos en el centro del ruedo. El toro mostró calidad y recorrido, y Gutiérrez construyó una faena de pureza, temple y suavidad, destacando su trabajo por naturales y mano izquierda. Tras una estocada entera efectiva, cortó otra oreja, asegurando su salida en hombros e invitando al ganadero Leopoldo Martín del Campo a dar la vuelta al ruedo.

Por su parte, “El Payo” recibió al segundo astado con chicuelinas y una faena de arte y emoción, aunque el viento complicó su labor. Tras un pinchazo y estocada, fue despedido entre palmas del público.

En el cuarto toro, el diestro tuvo una actuación de mérito y esfuerzo, hilvanando pases ante un burele deslucido, aunque sin opciones claras de triunfo.

El duranguense Eduardo Neyra se doctoró de manos de “El Payo”, con testimonio de Héctor Gutiérrez, ante el toro “Poca Pena” de San Pablo, al que cuajó una faena de temple y reposo por el pitón derecho, destacando pasajes de buen gusto, aunque falló con la espada y recibió palmas tras aviso.

En su segundo toro, Neyra se la jugó desde el inicio con una larga de rodillas y dos verónicas más, además de comenzar la faena de muleta de hinojos, mostrando actitud y decisión para ganarse un lugar en el escalafón mayor, aunque nuevamente los fallos con el acero le negaron el premio.