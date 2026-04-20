Puka Nacua está de vuelta con los Rams tras la rehabilitación, ¿y un futuro incierto en la NFL?

Los problemas legales y de rehabilitación de Puka Nacua frenan su ascenso como estrella de la NFL pese a su brillante rendimiento deportivo

Puka Nacua quiere demostrar que es el mejor receptor de la NFL. El problema es que, en los últimos meses, las noticias sobre él no han sido en los campos de entrenamiento, sino en los pasillos de los juzgados y centros de rehabilitación. Tras ingresar en marzo a un lujoso centro de tratamiento en Malibu, luego de ser acusado de morder a una mujer mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol, el receptor de Los Angeles Rams ya participa en los entrenamientos voluntarios de temporada baja en las instalaciones de Woodland Hills.

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Su abogado, Levi McCathern, aseguró que la decisión de internarse no fue una respuesta directa a la demanda que presentó Madison Atiabi a finales del mes pasado por una supuesta mordedura, aunque admitió que “la combinación de historias que han publicado es ciertamente un factor contribuyente”.

La petición de orden de restricción que Atiabi presentó contra Nacua fue desestimada formalmente la semana pasada. En una audiencia en una corte de Los Ángeles, el abogado de Atiabi, Joseph Kar, le dijo a la jueza Debra R. Archuleta que él y su clienta querían retirar la petición.

“Entendemos que el señor Nacua está en rehabilitación en un centro para la rehabilitación de drogas y alcohol”, declaró Kar, quien participó en el procedimiento de forma remota. “En este momento, no queremos continuar con la petición”. Archuleta anunció entonces que el caso “será desestimado sin perjuicio”, lo que significa que Atiabi puede volver a presentarlo en el futuro. Mientras tanto, Nacua continúa su tratamiento.

En lo deportivo, la temporada pasada de Nacua fue espectacular. Lideró la liga con 129 recepciones en 166 objetivos para 1,715 yardas, siendo la segunda mayor cantidad en la NFL, y 10 touchdowns. Pero la temporada de los Rams terminó en el juego por el campeonato de la NFC con una derrota ante los campeones Seattle Seahawks y el receptor Jaxon Smith-Njigba, quien firmó esta temporada baja un contrato de 4 años y 168.6 millones de dólares, convirtiéndose en el receptor mejor pagado de la historia.

Nacua, que entra en el último año de su contrato de novato, podría exigir un acuerdo similar o incluso más lucrativo. Pero las negociaciones se han estancado debido a sus problemas fuera del campo. Ambos surgieron del mismo Draft, firmaron contratos de cuatro años y terminaron primero y segundo en la votación para Jugador Ofensivo del Año. La diferencia es que Smith-Njigba no aparece en los titulares por dramas personales. Y esa, para Nacua, es la batalla más difícil de todas.