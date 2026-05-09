Pumas, a echarle todo el peso del Olímpico al América; Pachuca, a fulminar al Bicampeón

Los felinos con el empate avanzan a semifinales y las Águilas tienen que ganar; los Tuzos hasta perdiendo 0-1 pasan

Se completan los cuartos de final con las dos series restantes, las cuales se resolverán este domingo tanto en el Estadio Olímpico Universitario como en el Estadio Hidalgo.

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Dos encuentros que seguramente dejarán momentos épicos y polémicos, si bien el juego que roba toda la cámara es el que se disputará en el Pedregal.

Pumas, a aventarle todo el peso del Olímpico al América

Pasó una semana completa del juego de ida en el Clásico Capitalino, el cual tras la épica reacción azulcrema con el empate 3-3, se vio empañado con la “alineación indebida” del América, que al final solo quedó en una multa para los azulcrema.

Ya eso quedó atrás, ya también desde cada bando hubo declaraciones y ambos equipos cerraron su preparación para el juego decisivo en busca de las semifinales.

Del lado de los Pumas, al conjunto de Efraín Juárez le basta con empatar este encuentro para avanzar a la siguiente ronda, por haber terminado como líderes en la fase regular.

Del lado del América, los de André Jardine tienen sí o sí que ganar por cualquier resultado o de lo contrario quedarán fuera en cuartos por segundo torneo consecutivo.

Para este encuentro, en el conjunto universitario tanto Juninho Vieira como Rodrigo López no tendrían problemas para estar listos, luego de que el duelo de ida lo terminaron con fatiga muscular.

En el azulcrema es donde hay dudas con Brian Rodríguez, a ver si está al cien luego de no jugar la ida por temas musculares y si Sebastián Cáceres puede estar con protección en la cara tras fracturarse el pómulo en el juego de ida. Christian Borja descartado al igual que Raúl Zúñiga, quienes quedaron fuera de la Liguilla.

Cabe señalar que Pumas no pierde en su casa desde el 3 de marzo, cuando cayó 2-3 con Toluca, por lo que lleva más de dos meses sin conocer la derrota en esa cancha, mientras que en el juego de fase regular ante América, lo ganaron 1-0 el 21 de marzo en el Olímpico Universitario, por lo que el antecedente más cercano es a favor de los locales.

Por último, este duelo no contará con grupos de animación de las Águilas por medidas de seguridad, por lo que el ambiente será cien por ciento auriazul y muy hostil para el rival, aunque si hay un equipo que puede con eso y más son los de Coapa. Será un agarrón.

Pachuca, a finalizar el exorcismo y matar al Bicampeón

El otro juego de este domingo será en el Estadio Hidalgo entre los Tuzos del Pachuca y los Diablos Rojos del Toluca, equipo que tuvo una semana muy polémica y álgida por lo sucedido con los seleccionados.

Pero también una muy buena al aplastar al LAFC y así conseguir su boleto a la Final de la Concachampions, donde se medirán a Tigres.

Eso por ahora deberá quedarse a un lado, porque Pachuca lleva el sartén por el mango en esta serie ante los choriceros y si el Bicampeón quiere seguir con vida en esta Liguilla, tiene que ganarle mínimo 0-2 a los Tuzos en su casa.

Porque en la ida el domingo pasado en el Nemesio Diez de Toluca, la escuadra dirigida por Esteban Solari le pegó 0-1 a los de Antonio Mohamed, en un partido en el que el Turco se guardó a su alineación titular para el duelo de Concacaf.

Ahora, el técnico mexiquense tiene más espacio de maniobra con su plantel, por lo que chance hay de que puedan sacarle esta eliminatoria al Pachuca.

Aunque los Tuzos son un equipo dificilísimo y para este encuentro recuperarán tanto al goleador Salomón Rondón como a Brian García, quienes ya cumplieron su juego de suspensión tras ser expulsados en la J17.

Pachuca tampoco puede hacer mucha confianza en este juego, porque un equipo como Toluca en cualquier momento le puede pintar la cara, además de que para este juego ya está disponible el brasileño Helinho, quien está de regreso tras cumplir tres partidos de suspensión.