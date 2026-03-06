Pumas, a recuperarse de perder el invicto de visita a Necaxa

Los felinos necesitan volver al triunfo luego de caer ante Diablos y empatar con Xolos

En un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en la Jornada 10 del Clausura 2026, por lo que después de esta fecha solamente quedarán siete partidos más antes de la Liguilla.

La fecha la inauguran dos encuentros, porque la mayoría de los cotejos se jugarán el fin de semana, pero desde este viernes hay duelos muy interesantes en el Clausura 2026.

Pumas, a recuperarse de perder el invicto ante Necaxa

En el Estadio Victoria de Aguascalientes, los Pumas visitan a los Rayos del Necaxa, con la intención de recuperarse tras haber perdido el invicto el martes ante el bicampeón Toluca.

La escuadra de Efraín Álvarez estuvo cerca de ganarle a los Diablos, y colocarse casi en lo más alto de la tabla, pero le hizo falta definición y futbol, por lo que los choriceros se llevaron la victoria.

Por ello, ahora en su visita al conjunto rojiblanco, intentarán sacar los tres puntos, también para volver a la senda de la victoria, ya que acumulan dos juegos sin sumar de a tres, luego de que el viernes pasado empataron 1-1 ante Xolos.

Si Universidad Nacional logra los tres puntos en tierras necaxistas, subirá a 19 puntos y volverá a meterse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

En tanto, la situación de Necaxa está a punto de tornarse crítica, toda vez que el equipo de los Rayos ya acumula tres derrotas consecutivas.

El proyecto del técnico uruguayo Martín Varini no está funcionando en el conjunto necaxista, por lo que le urge un triunfo, y más en casa.

Los Rayos se encuentran en la posición 15 con solo nueve puntos, por lo que necesitan sumar de a tres si quieren pelear por algo relevante en este semestre.

Mazatlán, a volver al triunfo ante León

La Jornada 10 también se abrirá en el Estadio El Encanto en Mazatlán, donde los Cañoneros recibirán a León con la misión de volver al triunfo.

Los sinaloenses perdieron por goleada en su visita a San Luis a media semana y cortaron una racha de tres partidos sin perder, por lo que necesitan sumar de a tres nuevamente.

En tanto, el conjunto esmeralda no tuvo actividad en la Jornada 9, ya que su partido ante Chivas se postergó, debido a que en Guadalajara se disputó el juego de leyendas del Barcelona vs. Real Madrid.

Los dirigidos por Nacho Ambriz ganaron el fin de semana pasado a Necaxa, por lo que buscan mantener la inercia positiva, aunque Mazatlán, bajo el mando de Sergio Bueno, ha mostrado una notable mejoría con el experimentado técnico mexicano.