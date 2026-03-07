Pumas vence a Necaxa y asciende al tercer lugar de la tabla general

Los auriazules dominaron casi todo el juego pero se habían cansado de fallar; llegaron a las 19 unidades en la tabla

El Memote Martínez vino desde la banca y en una jugada de tiro libre cobrado por Adalberto Carrasquilla al 83′, metió el cabezazo para conseguir el triunfo 0-1 para Pumas de visita al Necaxa en el Estadio Victoria.

Resultado con el que el Club Universidad llegó a 19 unidades en la tabla general y amaneció el sábado en la tercera posición, si bien falta que jueguen Chivas y Pachuca sus respectivos partidos.

Era importante para los dirigidos por Efraín Juárez volver a la victoria luego de perder el invicto el martes pasado ante Toluca en casa, en un juego en el que los felinos quizá no merecieron perder.

La ocasión para conseguirlo era muy buena para los del Pedregal, porque aunque iban de visita, era a un Necaxa que venía de tres derrotas consecutivas y que simplemente no levanta.

Estos Pumas están jugando muy bien; con una ofensiva potente, una dinámica interesante y muchas opciones para hacer daño en área rival, aunque sigue fallando la contundencia.

Aunque son la mejor ofensiva del torneo con 18 goles a favor, deberían tener más goles en su cuenta y quizá estar más arriba en la tabla.

Universidad asedió a sus rivales y los primeros 15-20 minutos fueron completamente del lado auriazul, por lo que el gol felino se sentía en el aire.

Al iniciar la segunda mitad, Necaxa niveló el cotejo; incluso, Tomás Badaloni había metido el primer gol, pero no subió al marcador por mano dentro del área.

El cotejo pasó de ser dominado por los Pumas a nivelarse, luego ser un poco para Necaxa y hasta llegar al punto de que era gol gana.

Efraín Juárez movió su aparato ofensivo: sacó a Juninho y metió a Uriel Antuna, luego reemplazó a Jordan Carrillo con Guillermo Martínez buscando remates dentro del área.

En un cobro de tiro libre hecho por Cocó Carrasquilla, Martínez aprovechó su altura y remató a placer; nada que hacer para el arquero Luis Unsain.

Fue un premio al equipo que más buscó el triunfo, aunque sigue fallando la contundencia, como ante Toluca.

Estos Pumas confirmaron que juegan muy bien, consiguieron un triunfo merecido y llegaron a 19 puntos, de nueva cuenta en el Top 3 de la clasificación.

El equipo está a solo dos puntos de lo conseguido en toda la fase regular del Apertura 2025, cuando alcanzó 21 unidades.

Ahora, Pumas se prepara para un calendario difícil: recibir a Cruz Azul, luego al América y después visitar a Chivas, pruebas importantes para medir su nivel de competencia.

La afición está encantada: este equipo juega bien, mete goles y gana.

En cuanto a Necaxa, hiló su cuarta derrota; el proyecto de Martín Varini no jala, y el equipo se quedó con 9 puntos, antepenúltimo en la clasificación.