Pumas compró a Alan Medina y le salió una apuesta muy riesgosa: “Efraín Juárez confió en mí”

El volante ofensivo de 28 años fue firmado por dos años más, tras haber llegado a préstamo de Querétaro

Cuando Alan Medina llegó a Pumas el semestre pasado junto a José Juan Macías, se sabía poco de él: un futbolista con paso por varios equipos, pero sin lograr consolidarse en la Primera División.

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Pumas lo trajo a préstamo por un año desde los Gallos Blancos de Querétaro, en una apuesta arriesgada que generó dudas en la afición auriazul, especialmente por la exigencia de títulos en el club.

Sin embargo, con el paso de los partidos, el jugador de 28 años ha demostrado su calidad y ha logrado reencontrarse con su mejor nivel futbolístico.

Firmó contrato hasta 2028

Al finalizar el torneo, su préstamo estaba por terminar, pero gracias a su rendimiento, la directiva encabezada por Antonio Sancho decidió ejercer la opción de compra.

De esta forma, Alan Medina firmó contrato hasta junio de 2028, consolidándose como jugador definitivo de Pumas.

“Estoy muy contento de pertenecer ya aquí al cien por ciento”, declaró en el Estadio Olímpico Universitario, previo al duelo ante Mazatlán.

Efraín Juárez confió en mí

Un factor clave en su crecimiento ha sido el técnico Efraín Juárez, quien le ha dado confianza y continuidad. En este torneo suma 13 partidos, con 10 titularidades, 827 minutos y un gol.

El jugador reconoce que el entrenador fue fundamental para recuperar su confianza y mejorar su rendimiento.

Ilusión de ser campeón

Tras 15 años sin título de Liga MX, Pumas vuelve a ilusionar a su afición con un equipo competitivo que ha enfrentado a rivales como Chivas, Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Rayados.

Alan Medina reconoce que la ilusión está presente, pero mantiene los pies en la tierra: el equipo aún no logra nada y debe seguir trabajando.

Actualmente, Pumas es quinto lugar con 24 puntos, y podría llegar a 27 unidades si vence a Mazatlán, manteniéndose en la pelea rumbo a la Liguilla.