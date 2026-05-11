Pumas elimina al América en un partido dramático y avanza a semifinales de la Liga MX

Los auriazules se pusieron 3-0 arriba, pero América igualó de manera épica; después, el delantero dejó ir la clasificación

¡Vayan todos al cardiólogo! Saquen cita con el doctor para revisarse el corazón. En un partido al borde del colapso, Pumas avanzó por posición en la tabla, tras empatar 6-6 el global con América, luego de que el juego otra vez terminó 3-3.

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Una serie que sin duda pasará a la historia como una de las mejores del Clásico Capitalino en Liguilla, porque después de lo sucedido en los dos juegos, quedó clarísimo que nunca va a importar quién sea el uno y quién el ocho.

Fue una batalla de titanes por el orgullo, por el honor, por la identidad, por el antagonismo y la eterna rivalidad que hay entre estas dos instituciones.

El lleno estaba asegurado desde la semana pasada y tras lo sucedido el juego pasado en la ida, la expectativa era altísima.

Pumas entendió que aunque con el global empatado avanzaba a la siguiente ronda, tenía que salir a destrozar a su más grande rival.

Y así lo intentó. Apenas habían pasado tres minutos, cuando Rubén Duarte puso el 1-0 para los auriazules. Ni siquiera la propia afición local esperaba que tan pronto su equipo se pusiera arriba.

Mucho menos que diez minutos después, consiguiera el 2-0 por medio de Nathan Silva, con un cabezazo tras un tiro de esquina cobrado desde la derecha.

¡GOOOL DEL AMÉRICA! ¡ZENDEJAS LE GANA EL BALÓN AÉREO A KEYLOR! 🦅⚽



¡América ya empató el marcador global! ¡Zendejas anota! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/jEHIQ7EpVo — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

Era la locura en el Olímpico Universitario; una noche soñada, en la que por lo temprano en el juego, daba la sensación de que Pumas podía pegarle una humillada histórica al América.

Todavía más cuando al 23′ Jordan Carrillo en un contragolpe puso el 3-0 para Pumas, con lo que ya era goleada y el pueblo auriazul no cabía del júbilo y la excitación.

Aunque otra vez al igual que en la ida, Universidad Nacional se olvidó que en el campo estaba un equipo cuya estirpe le obliga a levantarse de los peores escenarios, de las mismas cenizas.

Al 30′ vino un tiro de esquina. En el aire se levantó Patricio Salas para descontar el primero para las Águilas. La esperanza azulcrema para nada estaba muerta.

Pumas no supo sufrir el partido otra vez, tal y como le sucedió en el Banorte. Antes de que se terminara la primera parte, una mano de Pedro Vite fue vista por el VAR; el silbante César Ramos la revisó y concedió penal. Alejandro Zendejas convirtió al 40′ y el juego ya estaba 3-2.

Como se agregaron ocho minutos de compensación, hubo tiempo para que América anotara un gol más, pero fue anulado por un fuera de lugar milimétrico. Una vez más, polémica en esta serie.

Las cartas habían cambiado por completo en el juego: de ir Pumas arriba 3-0, ahora sufría con un América que a puro corazón y buen futbol se estaba levantando.

Comenzó el segundo tiempo y el conjunto local tuvo para meter su cuarto tanto y ponerle calma a una eliminatoria al rojo vivo, pero Juninho le regaló la pelota al arquero Rodolfo Cota en un contragolpe.

¡HENRY MARTIN FALLA DESDE LOS ONCE PASOS! ¡KEYLOR ATAJA EL PENAL AL MINUTO 86! ❌🔥😱



¡Qué locura de partido! ¡Madre mia! #MasQueUnPartido pic.twitter.com/9a8C1ma3Cf — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 11, 2026

Las Águilas estaban encendidas y si a este equipo le das vida, te lo cobra carísimo. Al 61′, Alejandro Zendejas siguió un centro larguísimo y ante la muy mala marca felina y que Keylor Navas se quedó abajo de su marco, anotó el 3-3 con lo que el global estaba empatado de nueva cuenta.

Lo que restó de partido, puso a prueba hasta los nervios más fuertes y de acero que cualquier aficionado debía mostrar, porque del lado auriazul era resistir lo más posible, mientras que del azulcrema era un gol más para la hazaña.

El tiempo se agotaba, los minutos se escurrían uno a uno y el alma se le salía a todos y cada uno de los más de 40 mil aficionados que estaban en este recinto.

De pronto, todo se detuvo; una falta de Ángel Azuaje dentro del área de Pumas, fue vista por César Ramos y concedió penal para la visita en la parte agónica del duelo.

Henry Martín tuvo la gloria en sus pies, tenía el pase del América con el cuarto penal que le concedieron a los de Coapa en esta serie.

El delantero quiso redimirse, pero esta vez la gloria no fue para él; reventó el poste y los azulcrema ya no tuvieron otra chance. Pumas avanzó a las semifinales por posición en la tabla y va contra Pachuca.