Pumas entró a una Liguilla como líder tras 11 años; la presión aumenta en el Pedregal

Ver a Pumas entrar a una Liguilla como líder de la fase regular, no es algo de todos los días. De hecho, es lo que se puede llamar como un garbanzo de a libra porque en 30 años de torneos cortos en México, solamente ha sucedido dos veces.

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Es por ello que la ilusión de la afición auriazul está por las nubes, de que al fin puede acabarse la larga sequía de 15 años sin título, si bien se sabe que más allá de la gran fase regular que han tenido los felinos, eso deja de importar en el momento que comienza la Fiesta Grande.

Hace 11 años que Pumas no entraba como número 1 a la Liguilla

Fue en el Apertura 2015, hace 11 años, que el conjunto universitario logró entrar a la Fiesta Grande como el mejor equipo de la fase regular, al sumar un total de 35 puntos en un torneo en el que también hubo 17 fechas.

Aquel equipo estaba dirigido por Guillermo Vázquez Herrera y tenía entre sus filas a gente como Dante López, Ismael Sosa, Matías Britos, Eduardo Herrera, Fidel Martínez, entre otros jugadores.

Los 35 puntos que consiguió Pumas en ese torneo, fueron producto de once triunfos, dos empates y cuatro derrotas, en un certamen en el que marcaron 37 goles a favor y solo recibieron 20, para una diferencia positiva de 17 anotaciones.

Clausura 2026 con un triunfo menos pero solo con una derrota

En este Clausura 2026, la escuadra de Efraín Juárez superó ese puntaje ya que terminó el certamen con 36 unidades gracias a diez victorias, seis empates y solo una derrota, aunado a que acumuló 34 goles a favor por 17 en contra, para terminar también con una diferencia positiva de 17 anotaciones.

Es decir que además de establecer un nuevo récord de unidades para el club, este torneo fue mejor que el Apertura 2015, ya que si bien sumaron un triunfo menos, solamente cayeron en una ocasión mientras que en aquel certamen fueron cuatro.

Foto: Mexsport

Llegaron como líderes a la Final en 2015 pero la perdieron

Se puede decir que para Pumas es un muy buen augurio entrar a la Liguilla como líderes, porque hace once años que lo lograron, llegaron hasta la Final por el título. Sin embargo, la situación se voltea si se toma en cuenta que no lo pudieron ganar.

En aquella Liguilla, los Pumas eliminaron a Veracruz en cuartos de final; posteriormente, en semifinales echaron al América y en la Final se midieron ante Tigres. La serie la perdieron en penales, luego de empatar el global en 120 minutos, ya que el juego se había ido a tiempo extra en una de las Finales más emocionantes en la historia reciente del futbol mexicano.

La presión aumenta en el Pedregal con el liderato

Si bien Pumas es uno de los amplios favoritos para alzar el campeonato, se puede decir que al entrar como líderes de la competencia les aumenta la presión considerablemente, ya que ahora se espera muchísimo del equipo dirigido por Efraín Juárez.

De acuerdo a los números mencionados y por cómo acabó el torneo, este equipo universitario está obligado a llegar a la Final y ver ahí para qué le alcanza; sin embargo, en una Liguilla todo es distinto y primero tiene que eliminar a un América que si bien atraviesa un mal momento, con las Águilas en estas instancias para nada es cosa sencilla, amén de que es el equipo más ganador del futbol mexicano.

Así que si los auriazules no quieren que este torneo solamente quede como un buen semestre pero sin título, el equipo del Pedregal tiene que estar a la altura de las expectativas que ellos mismos han generado, además de saber manejar la presión que conlleva no haber ganado algo en los últimos 15 años.

Y además, porque las últimas dos Finales de Liga MX que han disputado (Apertura 2015 contra Tigres y Guard1anes 2020 ante León), ambas las han perdido, aunado a que en 2022 cayeron en la Final de Concachampions ante Seattle.