Pumas festejó convocatoria del Memote al Mundial, aunque no lo tendrá para Liguilla

La sorpresa más grande que tuvo la lista de convocados de la Liga MX a la Copa del Mundo, sin duda fue el llamado de Guillermo Martínez, delantero de los Pumas cuya probabilidad de ir a la Selección Mexicana no era tan alta, si bien había sido llamado para anteriores juegos.

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Pero gracias a que Universidad Nacional terminó como líder de la competenci y Memote tuvo mucho que ver en ello al entrar de cambio y anotar para el equipo de Efraín Juárez, el Vasco decidió llevárselo para la concentración desde la concentración Pre-Mundialista que comienza el seis de mayo.

Pumas festejó convocatoria del Memote

A través de redes sociales, la escuadra del Pedregal destacó la convocatoria de su delantero mexicano de 31 años, que en este Clausura 2025 consiguió cinco goles en 15 partidos disputados, pero solo tres como titular.

“El sueño es tuyo, Memote. Tu trabajo, tu constancia, tu resiliencia y tu disciplina hoy te ponen en la lista de la Selección Nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Con mucha garra y compromiso sabemos que darás lo mejor de ti, representándonos de la mejor manera con orgullo Azul y Oro. Te deseamos mucho éxito en Selección Mexicana”, escribió Pumas en Redes Sociales.

Solamente ha jugado 45 minutos con el Tri

La sorpresiva convocatoria del artillero nacido en Celaya, Guanajuato, es también porque en dos años que ha estado Javier Aguirre en la Selección Mexicana, Guillermo Martínez tuvo siete convocatorias, pero solo tres partidos jugados y un total de 45 minutos con la camiseta Tricolor.

Pumas y Efraín se quedan sin el delantero para la Liguilla

Aunque no todo es miel sobre hojuelas, porque la convocatoria de Guillermo Martínez a la Copa del Mundo, significa que Pumas se quedará sin el delantero para la Liguilla, lo cual es un duro golpe para el conjunto del Pedregal.

Porque si bien los titulares son Robert Morales y Juninho Vieira, quienes han tenido un gran torneo, cuando Memote se le requirió en el terreno de juego, dio muy buenos resultados. Contra Juárez el martes pasado, anotó dos goles para remontar el marcador y sacar el triunfo, lo cual muy probablemente terminó de convencer a Javier Aguirre de llevarlo al Mundial.