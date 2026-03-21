Pumas quiere dar un golpe en la mesa y ganarle el Clásico Capitalino al América

Los felinos vienen de arrancarle el empate a Cruz Azul la semana pasada y quieren escalar en la tabla general; las Águilas no atraviesan un gran momento

Sábado de Clásico Capitalino y el Estadio Olímpico Universitario será un hervidero de emociones cuando Pumas reciba al América en la Jornada 12 del Clausura 2026.

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Las fechas se agotan en un torneo que ha pasado como relámpago, con la cercanía de la Copa del Mundo, por lo que cada punto es clave en la lucha por la Liguilla.

El epicentro del futbol mexicano estará en el Pedregal, donde Universidad Nacional enfrentará a las Águilas en un duelo de poder a poder, con unos felinos que han mostrado mejor nivel este semestre.

El equipo de Efraín Juárez viene de empatar 2-2 ante Cruz Azul con diez hombres. Pumas, quinto con 20 puntos, busca escalar posiciones.

Por su parte, América llega tras una pobre presentación ante Philadelphia, aunque avanzó en la Concachampions. El equipo de André Jardine es séptimo con 17 unidades y busca meterse en la pelea.

En bajas, Pumas no contará con Nathan Silva por suspensión, mientras que América sigue sin Henry Martín, Isaías Violante, además de los lesionados Luis Ángel Malagón y Víctor Dávila.

Foto: Mexsport

Chivas vs Monterrey

El líder Guadalajara enfrenta una prueba complicada ante Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero.

El equipo rojiblanco, dirigido por Gabriel Milito, busca mantener el liderato tras vencer a León.

Por su parte, Monterrey vive un mal momento, eliminado de la Concachampions y con la baja sensible de Sergio Canales, pieza clave en su funcionamiento.

Foto: Mexsport

Resto de la jornada sabatina

En el Estadio Jalisco, Atlas recibe a Querétaro. Los rojinegros, con 17 puntos, buscan meterse a la zona de Liguilla, mientras que Gallos vive un mal semestre con apenas 7 unidades.

Finalmente, en el Estadio Libertad Financiera, Atlético San Luis enfrenta a un León en caída libre, que viene de perder 5-0 ante Chivas y atraviesa una crisis pese a la salida de Nacho Ambriz.