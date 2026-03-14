Pumas recibe a Cruz Azul en juego muy caliente y de poder a poder en CU

El Bicampeón recibe al Atlas, mientras que Chivas al débil Santos. León de local ante Tijuana y San Luis en casa ante Pachuca

Ciudad Universitaria será el epicentro de la actividad de sábado en la Jornada 11 del Clausura 2026, porque los Pumas recibirán a Cruz Azul, en un juego que estará muy caliente por todos los ingredientes que hay en la previa.

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La Máquina es líder con 25 puntos, por lo que es favorito para llevarse el triunfo. Sin embargo, se enfrentará a unos Pumas que atraviesan gran momento y si bien son quintos de la tabla, un triunfo los catapultaría más arriba en la clasificación.

Un partido que viene ya prendido, por las declaraciones de Álvaro Angulo y Pedro Vite, quienes dijeron que “CU es casa de Pumas y nunca fue de Cruz Azul“, además de lo sucedido en el último enfrentamiento por la fractura de Kevin Mier por la barrida de Adalberto Carrasquilla.

La Máquina trae espinitas clavadas con Pumas, porque la UNAM los corrió del estadio de último minuto antes de iniciar este torneo y se sintieron agraviados; los felinos quieren embarrarle a los celestes, que el Olímpico Universitario, jamás fue de ellos como lo intentaron pregonar el año pasado.

Toluca recibe al Atlas en el Nemesio Diez

En tanto, en el infierno choricero, los Diablos Rojos reciben al Atlas, en un cotejo en el que los mexiquenses van por tres puntos para mantenerse en la pelea por la cima de la clasificación.

Han sido días muy difíciles para los del Turco Mohamed, porque Marcel Ruiz se rompió la rodilla derecha y quedó fuera del torneo, además del Mundial. Aunado a ello, los escarlatas vienen de perder con San Diego en Concachampions y tienen que levantar la moral.

Toluca tiene 24 puntos, por lo que si gana llega a 27; si Cruz Azul empata o pierde con Pumas, los choriceros serán los nuevos líderes de la tabla con esas unidades. Mientras que Atlas quiere dar la sorpresa para afianzarse en zona de Liguilla.

Chivas recibe a un muy pobre Santos en el Akron

En tanto, Guadalajara recibe a Santos, en un cotejo en el que el Rebaño Sagrado no debería tener problemas para ganar; Guadalajara tiene 21 puntos y si gana llegaría a 24 para afianzarse en el top tres de la clasificación.

Chivas recuperó la senda de la victoria la semana pasada al derrotar al Atlas en el Clásico Tapatío, por lo que viene con buenos bríos a este cotejo. En tanto, los laguneros son últimos de la tabla con solo cinco unidades y no parecen tener argumentos para sacarle algo a las Chivas de visita.

El resto de la jornada sabatina

En el Estadio Libertad Financiera, el Atlético San Luis recibe a Pachuca, en un cotejo en el que los Tuzos parten como favoritos al ser cuartos de la tabla con 20 puntos. Si los hidalguenses ganan, podrían meterse en el Top 3 de la clasificación.

Los potosinos necesitan los tres puntos para escalar posiciones, ya que al momento son 11° con solo diez unidades en la tabla general.

El juego que completa la jornada sabatina, se disputará en el Estadio Nou Camp, cuando León reciba a los Xolos de Tijuana en un partido en el que no sirve el empate. Los esmeraldas son 13° con diez unidades y Xolos 15° con nueve.

Ha sido un mal torneo para ambos equipos, por lo que ya no pueden dejar más puntos en el camino, si es que tienen alguna intención de pelear algo en este semestre, aunque la realidad es que por lo mostrado hasta esta altura de la fase regular, parece ser que serán de los que se queden sin Liguilla.

Dos juegos el domingo para cerrar la fecha

Ya para domingo, se disputarán dos encuentros: los Tigres reciben a unos muy débiles Gallos Blancos, que también son de lo peor en el futbol mexicano; mientras que América recibe al Mazatlán en la Ciudad de México, en un cotejo en el que buscarán levantar el ánimo tras lo sucedido con Luis Ángel Malagón.