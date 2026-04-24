Pumas recupera a Keylor Navas y a Cocó Carrasquilla ante Pachuca tras suspensión

Ambos jugadores no estuvieron ante Juárez debido a acumulación de tarjetas y se limpiaron previo a la Liguilla

Los Pumas tuvieron una reacción feroz para remontar a Juárez el martes pasado, un partido que ganaron 4-2 tras ir dos goles abajo en el Estadio Olímpico Universitario, con lo que combinado con los resultados de Pachuca, Cruz Azul y Toluca, se mantuvieron en el subliderato con 33 puntos.

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Un encuentro en el que los auriazules no pudieron contar ni con el experimentado arquero Keylor Navas, ni con el mediocampista Adalberto Carrasquilla, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Keylor y Carrasquilla, limpios para Pachuca y la Liguilla

Los dos fueron amonestados ante el Atlético San Luis, con lo que llegaron a cinco tarjetas amarillas y purgaron su juego de suspensión ante Juárez; sin embargo, ya llegaron limpios al último partido de la Jornada 17.

Mismo que será ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo, en un juego bastante complejo para los universitarios, ya que los hidalguenses también son de lo mejor en este semestre.

Si los Pumas consiguen al menos el empate, asegurarán terminar en el subliderato de la tabla con 34 puntos, por lo que el conjunto obligado es Pachuca ya que necesita ganar para superar a los universitarios y quedarse con el segundo lugar.

Foto: Mexsport

Alan Medina y su mensaje tras sufrir fractura de tobillo

Por otra parte, el volante Alan Medina, quien sufrió una fractura de tobillo en el juego ante Juárez, publicó un mensaje en el que agradece a todos por su apoyo luego de la lesión que lo dejará fuera de la Liguilla y varios meses más.

“Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo, estoy muy agradecido porque aquí encontré una familia con compañeros, cuerpo técnico, afición y todos los que están en este gran club que me han arropado desde el primer día; confío en que haremos historia en este cierre porque sé lo que hemos luchado y sufrido. Nos vemos el próximo torneo”.