Pumas remontó a Juárez en CU, volvió al subliderato pero perdió a Alan Medina por fractura

Otra gran noche de Pumas en casa, aunque no todo fue felicidad. El equipo de Efraín Juárez remontó un 0-2 para vencer 4-2 a Juárez, recuperó el subliderato, pero perdió a Alan Medina por fractura, quedando fuera lo que resta del torneo.

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Alan Medina, quien vivía el mejor momento de su carrera, sufrió una dura falta que lo deja sin disputar la Liguilla; una baja sensible para el equipo del Pedregal en su búsqueda del título.

En teoría, el partido no representaba gran dificultad para unos Pumas en gran forma, pero la ausencia de Adalberto Carrasquilla y Keylor Navas afectó el funcionamiento del equipo.

La situación se complicó cuando Juárez tomó ventaja 0-2 antes del descanso, con goles de Francisco Nevárez y Jairo Torres, sorprendiendo en el Estadio Olímpico Universitario.

El equipo de Pedro Caixinha parecía encaminarse a una victoria clave, pero todo cambió tras la expulsión de Eder López por una fuerte falta sobre Alan Medina, revisada por el VAR.

Ese fue el punto de inflexión. Pumas aprovechó la superioridad numérica y comenzó la remontada con gol de Guillermo Martínez al 66’, seguido del empate de Memote Martínez al 69’.

Con el impulso y el apoyo de su afición, Universidad Nacional presionó hasta conseguir el 3-2 al 86’, obra de Robert Morales, tras una jugada de Uriel Antuna.

Ya en tiempo agregado, nuevamente Robert Morales sentenció el 4-2 definitivo en un contragolpe.

Con este resultado, Pumas llegó a 33 puntos y recuperó el subliderato, a la espera de Pachuca. Sin embargo, la lesión de Alan Medina representa una baja importante rumbo a la Liguilla.