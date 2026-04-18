Pumas sublíder del torneo tras victoria ante Atlético San Luis en Jornada 15

Juninho anotó su séptimo tanto del torneo y Jordan Carrillo completó la victoria con un golazo de tiro libre

Los Pumas llenan de ilusión a su afición y el sueño de al fin ganar el título crece cada vez más. Y cómo no si siguen sumando puntos y tras derrotar 0-2 de visita al Atlético San Luis en el inicio de la Jornada 15, amanecerán el sábado como sublíderes de la tabla.

TE PUEDE INTERESAR: México vs. Puerto Rico: el Tri Femenil se juega la vida en Concacaf W en busca de un boleto al Mundial Brasil 2027

Claro está que falta que jueguen Cruz Azul y Pachuca sus respectivos juegos de esta fecha y si ambos equipos ganan rebasarán al conjunto universitario. Sin embargo, este triunfo ante los potosinos es clave para los del Pedregal en sus aspiraciones de meterse entre los primeros cuatro de la tabla y recibir la vuelta de cuartos de final en casa.

Fue un muy buen juego de futbol el que se disputó en el Estadio Libertad Financiera, porque si bien los felinos se llevaron el triunfo, no les fue nada sencillo el duelo, ya que los potosinos tuvieron clarísimas oportunidades de marcar en este juego.

Si estos Pumas están donde están en la tabla y hacen soñar a su gente, es porque además del gran funcionamiento que han tenido con el técnico Efraín Juárez, hay un arquero de primerísimo nivel mundial: Keylor Navas. Sin él, muy probablemente el gran torneo que han tenido los felinos no fuera así.

Cuando peor la pasaba la UNAM en el inicio del segundo tiempo y ya con la ventaja en el marcador, vino un cabezazo del mega goleador ítalo-brasileño Joao Pedro dentro del área, que iba directo a la portería felina y que iba a ser el 1-1 para los potosinos.

🤩 ¡GOLAZO DE JORDAN CARRILLO!



🔥 PUMAS AUMENTA LA VENTAJA (2-0) ANTE SAN LUIS.



Disfruta el juego en #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/soxGsikpiW — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 18, 2026

Sin embargo, ahí apareció, una vez más, la figura de Keylor Antonio Navas Gamboa quien se mandó una atajada merecedora de un premio, porque se estiró lo más que pudo y con la palma de la mano impidió que su portería fuera lastimada.

Eso fue clave para que el Atlético San Luis no empatara el juego, pero sobre todo, no creciera en un partido en el que cada vez era más y más, ante unos Pumas que ya se habían adelantado en el primer tiempo por medio de un penal.

En los últimos minutos del primer tiempo, una falta del español Juan Ramírez sobre Robert Morales dentro del área fue revisada en el VAR y luego de valorarla, el árbitro Luis Alfredo García concedió la pena máxima.

Juninho Vieira, quien llegó a Pumas este torneo y se ha convertido en goleador universitario, cobró de gran forma y así logró su séptimo tanto en la Liga MX, apenas en su primer torneo en el futbol mexicano.

En la segunda mitad, a los universitarios se les complicó el juego porque San Luis se fue con todo encima para buscar algo, ya que perder en casa era prácticamente despedirse de cualquier chance de clasificar a la Liguilla.

La mencionada atajada de Keylor impidió que San Luis igualara y creciera; en esa misma jugada, la pelota se negó a entrar porque en un contrarremate reventó el palo y después la defensa auriazul sacó la pelota.

Vinieron los cambios del lado de Pumas y Efraín Juárez tuvo que sacar a Adalberto Carrasquilla, uno de sus mejores hombres, porque fue amonestado y al ser su quinta amarilla, no estará el martes ante Juárez.

Dentro de esas modificaciones, entró Jordan Carrillo y también Memo Martínez, además de César Garza, por lo que el técnico auriazul refrescó a su equipo y buscó cerrar el juego con un gol más.

¡JUNINHO ABRIÓ EL MARCADOR A FAVOR DE PUMAS! 🤩



Llegó el primer tanto del compromiso ante @AtletideSanLuis.



Disfruta el compromiso en #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/Fnw9gOpMgo — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 18, 2026

Y así sucedió para así sellar la victoria. En los últimos minutos del juego, otra falta sobre Robert Morales, ahora del arquero Andrés Sánchez, había sido marcada en primera instancia como penal.

Sin embargo, tras revisarla en el VAR, la decisión se reviró y la acción quedó en un tiro libre. El encargado de cobrar fue Jordan Carrillo y el sinaloense le pegó al poste del arquero. La clavó en el ángulo para un golazo, si bien el guardameta potosino quizá pudo haber hecho un poco más.

Con eso fue suficiente para que los Pumas sellaran una victoria fundamental con lo que llegaron a 30 puntos y mandaron el claro mensaje de que en la Liguilla tienen bastante futbol y madurez para pelear por el ansiado título que a la Universidad Nacional se le ha negado por muchos años.

En los momentos finales del juego, Keylor Navas fue amonestado por hacer tiempo, con lo que el arquero estrella de este equipo no podrá estar el martes ante Juárez, al haber acumulado su quinta tarjeta amarilla, al igual que Carrasquilla.

Más allá de eso, estos Pumas enamoran e ilusionan cada vez más a su gente que ha esperado mucho tiempo por lograr un nuevo campeonato.