Pumas tuvo entrenamiento conjunto con el Tri Sub-23 en Cantera

El equipo felino se mantiene con los trabajos de cara al reinicio del Clausura 2026

Los Pumas han tomado este receso por Fecha FIFA, para seguir trabajando en lo físico, táctico y futbolístico en busca de cerrar de la mejor manera la fase regular del Clausura 2026.

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Es por ello que este jueves en Cantera sostuvieron un entrenamiento conjunto con la Selección Mexicana Sub-23, en busca ambos equipos de mantenerse a tono.

Han sido días interesantes en el conjunto felino, ya que aunque no hay partido oficial de Liga MX este fin de semana, ha recibido visitas interesantes.

Aunado a que este jueves estuvo el Tri Sub-23, el miércoles visitó Cantera Andrés Guardado, por lo que han sido jornadas de mucha retroalimentación tanto para Pumas como para quienes visitan a la institución.

Es importante señalar que en este entrenamiento conjunto con la Selección Mexicana Sub-23, no solo estuvo el primer equipo auriazul, sino también jugadores de Fuerzas Básicas.

Hay que recordar que el técnico Efraín Juárez, gusta de trabajar mucho con los chavos de las inferiores del conjunto auriazul y esta ocasión fue idónea también para ello.

⚽️ Jueves de futbol 🐾



El día de hoy tuvimos una práctica en conjunto con @miseleccionsubs Sub-23 en Cantera. 🤝#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/oVfvHqsXlM — PUMAS (@PumasMX) March 26, 2026

Los felinos se medirán a Chivas una vez que se reinicie el Clausura 2026, por lo que es de suma importancia que lleguen a muy buen ritmo físico y futbolístico, ya que el Rebaño está en la primera posición de la tabla.

Además, ese juego, el cual será el sábado 4 de abril, se disputará en el Estadio Akron y será con una atmósfera prácticamente en su totalidad en contra del conjunto auriazul.

Por último, hasta el momento los Pumas siguen sin informar sobre si tendrán un juego amistoso en esta Fecha FIFA, aunque este entrenamiento ante el Tri Sub-23, incluyó justo un partido, por lo que no se descarta que en próximos días, los auriazules reciban otra visita similar.