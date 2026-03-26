Pumas tuvo visita de lujo en Cantera con la presencia de Andrés Guardado

El hoy auxiliar en el Betis Sub-19, charló con Efraín Juárez de conceptos tácticos y técnicos

Los Pumas atraviesan un gran momento en el Clausura 2026, toda vez que están en la cuarta posición tras haberle ganado al América el Clásico Capitalino antes de la Fecha FIFA.

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El conjunto felino se mantiene con sus entrenamientos en Cantera en este receso internacional, en busca de mantener el buen nivel que han mostrado.

Este martes, se rompió la rutina en las instalaciones del conjunto universitario, toda vez que tuvieron la presencia de Andrés Guardado, quien está de visita en México.

El Principito actualmente es auxiliar técnico en el equipo Sub-19 del Betis, donde está haciendo sus pininos como entrenador, luego de la gran trayectoria que tuvo como futbolista.

Andrés compartió momentos tanto con el presidente del club, Luis Raúl González, como por supuesto con el entrenador Efraín Juárez.

Pumas publicó en sus redes sociales, que Guardado y Juárez compartieron conceptos técnicos y tácticos, e incluso repasaron en video lo sucedido el pasado sábado en la victoria 1-0 de Pumas sobre las Águilas.

Incluso, Guardado bromeó con Efraín mientras veían los videos: “¿Sabes qué he aprendido este tiempo? Que en la televisión se ve más fácil”, bromeó Andrés y ambos soltaron la carcajada.

En su etapa como jugadores, ambos coincidieron en la Selección Mexicana, en la que ganaron Copas Oro, además de ser parte del Tri en el Mundial de Sudáfrica 2010.