Pumas va por el subliderato ante San Luis que aún pelea por entrar a la Liguilla

Los felinos tienen 27 unidades y podrían llegar a 30 si le ganan a los potosinos; los locales necesitan la victoria para seguir con vida

Comienza la antepenúltima fecha del Clausura 2026 y después de esta semana solamente le quedará una más a la fase regular, porque la próxima se jugarán las dos Jornadas restantes.

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Este viernes se disputarán dos partidos de la Jornada 15 y para abrir boca se presentan los Pumas UNAM de Efraín Juárez de visita al Atlético San Luis, en un duelo en el que ambos van por los tres puntos.

Pumas va por el subliderato y San Luis a seguir vivo

En el Estadio Libertad Financiera, la escuadra de Universidad Nacional se presenta como cuarto lugar con 27 puntos, siendo favorito ante un rival que suele hacerse fuerte en casa.

Los Pumas tienen la posibilidad de alcanzar el subliderato, superando momentáneamente a Cruz Azul y Pachuca, ambos con 28 puntos.

Más allá de eso, necesitan ganar para mantenerse en el top 4, lo que les permitiría cerrar en casa en la Liguilla.

Un empate o derrota los pondría en riesgo frente a Toluca FC, que también suma 27 puntos.

El Atlético San Luis, por su parte, viene de un empate agónico ante Toluca con gol de Joao Pedro, pero necesita ganar para seguir con vida en la clasificación.

Actualmente es lugar 14 con 15 puntos, y un triunfo lo acercaría a la pelea por la Liguilla, donde Atlas FC ocupa el último puesto con 19 unidades.

Foto: Mexsport

Mazatlán recibe a Querétaro

El segundo partido será en el Estadio El Encanto, donde Mazatlán FC enfrentará a Querétaro FC en su penúltimo juego como local, ya que el club desaparecerá tras la compra de la franquicia por el Atlante FC.

Los Cañoneros buscan despedirse con su afición, por lo que su dueño Ricardo Salinas Pliego fijó entradas a cinco pesos.

El rival será un Querétaro que también atraviesa un mal torneo, ubicado en el lugar 15 con 15 puntos, buscando cerrar dignamente el campeonato.