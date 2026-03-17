Conoce dónde ver Pumas vs América en vivo, el horario y la transmisión del Clásico Capitalino de la Jornada 12 del Clausura 2026 de Liga MX

Pumas UNAM y Club América se enfrentarán en uno de los partidos más pasionales del futbol mexicano, en una nueva edición del Clásico Capitalino.

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En esta ocasión, los universitarios recibirán a las Águilas en el Estadio Olímpico Universitario, escenario que promete una gran atmósfera para uno de los duelos más esperados del torneo.

Trabajamos enfocados para nuestro próximo partido del torneo. Venga Pumas 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/CBYXDFPycq — PUMAS (@PumasMX) March 17, 2026

Ambos equipos llegan al compromiso ubicados dentro de la zona de liguilla del Liga MX, por lo que sumar tres puntos será clave para mantenerse en puestos de clasificación directa e incluso escalar posiciones en la tabla del Clausura 2026.

Así llegan Pumas y América al partido

El conjunto universitario llega con ligera ventaja en cuanto a resultados recientes, ya que en lo que va del torneo apenas ha sufrido una sola derrota, lo que refleja la regularidad que ha mostrado el equipo a lo largo de la campaña.

En su partido más reciente, Pumas empató frente a Cruz Azul, en un encuentro complicado donde el equipo logró rescatar el empate a pesar de jugar con 10 futbolistas durante parte del compromiso.

Actualmente, Pumas ocupa el quinto lugar de la tabla con 20 puntos, manteniéndose como uno de los equipos más consistentes del torneo al presumir solo una derrota en lo que va del campeonato.

Por su parte, América llega motivado tras vencer a Mazatlán FC en la jornada anterior. El equipo dirigido por André Jardine se ubica en el séptimo lugar con 17 unidades, y buscará un triunfo importante para acercarse a los primeros puestos.

Horario y dónde ver el Clásico Capitalino

El esperado duelo entre Pumas y América se disputará el sábado 21 de marzo a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de la señal de TUDN y Canal 5, además de la transmisión vía streaming en ViX, para quienes prefieran ver el encuentro desde dispositivos digitales.