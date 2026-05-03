Consulta el balance histórico del Pumas vs América en el Clásico Capitalino de Liga MX en torneos cortos, estadísticas, victorias y rivalidad actualizado 2026 con datos y resumen

Los Cuartos de Final del Liga MX vuelven a regalar un capítulo más del Clásico Capitalino entre Pumas UNAM y Club América, una rivalidad que ha marcado la historia de los torneos cortos y que pone a prueba nuevamente el sueño universitario de romper una sequía de más de 15 años sin título.

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Desde la creación de los torneos cortos en 1996, el América ha mostrado un claro dominio sobre Pumas, tanto en fase regular como en Liguilla, consolidándose como el rival más complicado para los universitarios en instancias definitivas.

Historial en eliminatorias

En más de 160 partidos del Clásico Capitalino, América ha eliminado a Pumas en 5 de 7 series de fase final, destacando que en cuatro de esas ocasiones terminó siendo campeón, lo que refuerza su peso en instancias decisivas.

Pumas solo ha podido eliminar a su acérrimo rival en una ocasión en Liguilla, cuando lo logró en el Apertura 2015 con marcador global de 4-3, un recuerdo que sigue siendo uno de los más celebrados por la afición auriazul.

Golpes dolorosos en Liguilla

Una de las derrotas más duras para los universitarios ocurrió en el Apertura 2018, cuando el América goleó 6-1 en el Estadio Azteca, dejando una de las eliminaciones más recordadas en la historia reciente del enfrentamiento.

Así llegan al Clausura 2026

En este Clausura 2026, Pumas llega como líder general tras un torneo sólido bajo el mando de Efraín Juárez, perdiendo solo un partido, lo que lo coloca como favorito en la serie.

Por su parte, el Club América logró su clasificación a la Liguilla pese a resultados irregulares, pero llega al clásico con menos presión mediática, lo que podría convertirlo en un rival aún más peligroso.

Un duelo con historia y tensión

Con antecedentes ampliamente favorables para los azulcremas, el choque entre Pumas y América promete otro capítulo intenso en una rivalidad que siempre eleva la temperatura de la Liguilla del futbol mexicano.