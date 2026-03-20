Pumas y Keylor Navas arreglaron renovación en tres pláticas: “Estoy feliz aquí”, dijo el arquero

El portero precisó que priorizó su estabilidad y la de su familia, por lo que optó quedarse en el conjunto universitario hasta 2027 con opción a 2028

Una vez que se anunció la renovación de Keylor Navas por un año más con Pumas hasta 2027 con opción a otro, tanto la directiva encabezada por Antonio Sancho como el propio guardameta, explicaron cómo fue que se dio la renovación.

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Y es que en últimos días y semanas, se hizo mucho ruido en torno a este tema, sobre que la directiva presuntamente no quería renovar al arquero, además de que el propio guardameta dijo en un par de ocasiones que hasta ese momento no le habían ofrecido algo.

“Lo resolvimos en tres pláticas”: Toño Sancho

El vicepresidente deportivo de los Pumas explicó en una conferencia de prensa en el Estadio Olímpico Universitario, que la renovación de Keylor fue bastante fácil y que se resolvió en tres pláticas con el arquero.

“La verdad es que la decisión fue muy fácil. Al final de cuentas, aquí las decisiones las tomamos en conjunto. Cuando llegué, estaba lo del armado del equipo; llegué sobre la hora, se armó el equipo, y luego la prioridad era ver el tema de Keylor.

“La verdad es que en cuanto nos sentamos todos, coincidimos cuerpo técnico, directiva, que Keylor tenía que seguir con nosotros. Y la verdad es que siempre de las dos partes estábamos claros. Y pues fueron tres pláticas y se resolvió el tema. Eso habla de lo fácil que fue y de que todos queremos seguir en lo mismo”, dijo Sancho.

“Estoy feliz en Pumas”: Keylor Navas

Por su parte, el arquero habló de su decisión de renovar con Pumas, luego de que también surgió la información de que lo querían de la MLS, específicamente el Inter Miami y que también llegó a tener ofertas de España.

“La verdad, yo siempre dije que quería seguir aquí; para mí el sentirme bien, el sentirme feliz, es clave. Desde que llegué al club, tanto los compañeros como Efra Juárez y todo el cuerpo técnico me han tratado increíble. Hemos hecho una unión de grupo que yo creo que es difícil de conseguir en otro lugar, entonces para mí eso es sumamente importante”.

Precisó también que lo más importante era que su familia estuviera cómoda y contenta de seguir no solo en México sino en el Pedregal, por lo que todo se resolvió pronto una vez que hubo comunicación con la directiva.

“Las conversaciones fueron tres charlas muy rápidas, donde realmente había un club y un jugador que querían continuar, entonces fue más revisar contratos y demás, tema de abogados que son los expertos en esto. Y después firmar, que yo creo que eso es lo que nos llena de tranquilidad.

“Para mí, esto fue fácil, porque mi familia está bien, con Efra estamos muy bien, con el cuerpo técnico, con los compañeros, es un grupo de trabajo increíble, no solo futbolísticamente, sino a nivel humano. Entonces, yo creo que cuando uno se encuentra feliz, tranquilo, es solo darle gracias a Dios de la oportunidad de poder continuar y seguir con las mismas ganas como lo hemos hecho hasta ahora”.