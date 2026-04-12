Pumas y Toluca con juegos a modo en casa, pero Mazatlán y Atlético San Luis quieren amargarles la vida

Los auriazules reciben a los mazatlecos en el Olímpico Universitario y los choriceros a conjunto potosino en el Nemesio Diez

Se cierra la Jornada 14 este domingo con dos juegos, por lo que ya solamente quedarán tres fechas más por delante para terminar la fase regular del Clausura 2026, que cada vez va más rápido por la cercanía del Mundial.

Pumas recibe a Mazatlán con la obligación de ganar y escalar posiciones

En el Estadio Olímpico Universitario al mediodía, los Pumas de Efraín Juárez reciben a Mazatlán, en un juego en el que los felinos tienen que sumar los tres puntos para seguir en la pelea por meterse entre los primeros cuatro de la tabla.

A los auriazules les arrancaron la victoria el domingo pasado ante Chivas, con ese penal polémico de último minuto en el Estadio Akron. Sin embargo, eso ya quedó atrás y están completamente metidos en este duelo ante los Cañoneros.

La escuadra felina tiene 24 puntos, por lo que si gana alcanzaría las 27 unidades que le darían una muy buena perspectiva para la parte final de la fase regular, en la misión de clasificar al menos de cuarto lugar de la tabla y recibir la vuelta de cuartos en Liguilla en casa.

Del lado de Mazatlán, es un duelo bastante complejo, pues son penúltimos de la tabla con solo 11 unidades. Sin embargo, en el fútbol nunca hay nada escrito y los mazatlecos querrán mostrar dignidad y vender caros esos tres puntos.

Toluca recibe al Atlético San Luis en el infierno choricero

El otro juego es el que componen Toluca y Atlético San Luis, a disputarse por la tarde en el Estadio Nemesio Diez, escenario en el que los Diablos Rojos son completamente favoritos.

El Atlético San Luis ha tenido un mal torneo y si bien aún sueña con clasificar, tiene 14 unidades y está en la posición 14, lo cual luce ciertamente complicado para los potosinos.

El equipo de Antonio Mohamed tiene 26 unidades y una victoria le daría para llegar a los 29 puntos y plantarse muy bien entre los primeros cuatro de la tabla. Además, los escarlatas vienen de ganarle a media semana al LA Galaxy 4-2 en su estadio, por lo que la moral está muy saludable en tierras mexiquenses.

Sin embargo, en cuanto a Liga MX se refiere, Toluca acumula tres juegos sin ganar, con dos empates y un sorpresivo descalabro la semana pasada ante Querétaro, por lo que los choriceros están en cierta deuda con su afición y no se pueden permitir otro bochorno. El Bicampeón de México tiene que pisar fuerte y dar un manotazo en la mesa.