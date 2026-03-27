Purdue de Gicarri Harris avanza de forma dramática a la fase de Elite 8 del March Madness 2026

Los Boilermakers dejaron en el camino a los Texas Longhorns con una jugada de último segundo de Trey Kaufman-Renn; Gicarri Harris jugó 9 minutos

Dramatismo puro fue el que se vivió en la ronda del ‘Sweet 16’ del basquetbol universitario de la NCAA entre las escuelas de Purdue y Texas, que se resolvió con una jugada en los últimos segundos del partido que inclinó la balanza a favor de los Boilermakers, donde milita el jugador de raíces mexicanas Gicarri Harris.

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Con 17 segundos restantes para terminar el partido, Purdue tenía ventaja de 77-74 sobre los Longhorns, pero Dailyn Swain consiguió una jugada de foul y cuenta que lo envió a la línea de tiros libres. El delantero de Texas acertó el tiro e igualó el marcador.

Con el partido empatado, la escuadra de Purdue tuvo la última posesión del partido con 11.9 segundos por jugarse.

El coach de los Boilermakers, Matt Painter, diseñó la jugada final para Braden Smith, quien condujo el balón de costado a costado.

El guardia hizo una serie de amagues, se metió a la zona pintada, realizó el disparo sobre su marcador ¡y falló!, pero su compañero Trey Kaufman-Renn nunca perdió de vista la trayectoria del balón y le ganó el salto a su marcador para, con un toque, redirigirlo a la canasta y encestar los dos puntos de la victoria con poco más de un segundo para que sonara la alarma final, ante la algarabía de Gicarri Harris y toda la banca de Purdue.

Texas realizó un último disparo desesperado desde muy larga distancia, el cual no fue bueno, y así Purdue se mantiene con vida en el March Madness 2026.

Kaufman-Renn anotó 20 unidades durante el partido, pero sin duda alguna esos dos últimos puntos, en los segundos finales del partido, fueron los más importantes.

TREY KAUFMAN-RENN GAME-WINNER 🚨



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Purdue también contó con una gran actuación de su quinteta titular, pues todos terminaron con doble dígito en cuanto a puntos.

Ahora los Boilermakers, también conocidos como Old Gold & Black, jugarán este sábado en los cuartos de final (Elite 8) contra Arizona.

Los Purdue Boilermakers alcanzan los cuartos de final por tercera vez bajo el liderazgo del coach Painter (2019, 2024, 2026), y por séptima vez en la historia de la institución.

La victoria sobre Texas le da a Purdue su victoria número 30 de la temporada por tercera vez en la historia de la Universidad (2017-18, con 30 y 2023-24 con 34).

En cuanto a la actuación del jugador mexicano, Harris salió de la banca para jugar 9 minutos, donde anotó dos puntos.