PVEM alista reunión con Citlalli Hernández Mora y perfila candidatos propios rumbo a elecciones

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sostendrá mañana una reunión formal con Citlalli Hernández Mora, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, para iniciar la definición de la ruta de coalición rumbo a los próximos procesos electorales; el partido adelantó que presentará perfiles propios en distintas entidades al considerarlos competitivos.

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La senadora y presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, señaló que su partido busca participar en la definición de candidaturas y que cuenta con cuadros con presencia y respaldo ciudadano.

"El Verde también quiere estar en las entidades, tiene aspiraciones y cuadros importantes", al asegurar que los perfiles serán llevados a la mesa de negociación con base en mediciones internas.

"Hemos hecho mediciones y confiamos en que el Verde tiene esa fuerza política, porque tenemos esa confianza de la ciudadanía", dijo, en entrevista al encabezar el evento Guardianes Verdes en la Ciudad de México.

Sobre San Luis Potosí, no descartó que la candidatura pueda recaer en la senadora Ruth González Silva, aun si esto implica no concretar una alianza y explicó que, de acuerdo con las evaluaciones del partido, es el perfil más competitivo.

"Tenemos cuadros como el dirigente estatal Ignacio Segura y el diputado federal Juan Carlos Valladares, pero la senadora Ruth es quien sigue caminando el estado y es la interesada".

Castrejón Trujillo precisó que este encuentro será el primero de carácter formal entre las fuerzas políticas, luego de reuniones previas de manera independiente, y que en esa mesa se buscará acordar la dinámica de trabajo de la posible coalición.

Indicó que el Partido Verde aún no concluye su proceso interno, ya que está pendiente la realización de su Consejo político, a partir del cual se definirán de manera oficial sus postulaciones.

Consultada sobre el hecho de que González Silva es esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, respondió que las decisiones del partido se basan en mediciones y niveles de competitividad electoral.

Agregó que en otras entidades también existe competencia interna y que los perfiles del partido serán presentados en función de su posicionamiento.

Finalmente, se refirió a la llegada de Luisa María Alcalde Luján a la Consejería Jurídica, a quien calificó como "una extraordinaria abogada", y señaló que será un espacio con el que mantendrán coordinación en el trabajo legislativo vinculado a las iniciativas del Poder Ejecutivo.