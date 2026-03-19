PVEM en el Senado respalda reforma electoral, pero pide “piso parejo” en acuerdos políticos

El senador afirmó que el respaldo del Partido Verde responde a un acuerdo mayoritario, sin presiones de ningún tipo

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello afirmó que su bancada respaldará la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, al señalar que existe un acuerdo mayoritario para acompañar la iniciativa.

LEE ADEMÁS: PT pone en duda el Plan B y alerta desventaja frente a mayorías

Indicó que hay coincidencias en los puntos centrales de la propuesta, por lo que el apoyo será en bloque, aunque subrayó la importancia de que las reglas sean equitativas para todos los actores políticos.

“Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa de la presidenta de México”, sostuvo, al tiempo que precisó que su respaldo se da por voluntad propia y no por presiones externas.

En entrevista, el coordinador parlamentario, enfatizó que el acompañamiento a la reforma no implica aceptar condiciones desiguales en los procesos electorales, por lo que planteó que debe garantizarse “una relación de respeto y que los acuerdos sean parejos para todos los que desean participar”.

Velasco Coello insistió en que el principio de “piso parejo” es fundamental en cualquier acuerdo político-electoral, particularmente de cara a la conformación de candidaturas y alianzas, al advertir que su partido buscará que se respeten las condiciones de competencia en igualdad.

Asimismo, reiteró que el respaldo a la reforma se mantiene independientemente de las negociaciones electorales, al señalar que su apoyo al proyecto presidencial “va más allá de cualquier alianza“, aunque insistió en la necesidad de condiciones equitativas en los acuerdos políticos.