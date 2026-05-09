PVEM plantea otra reforma laboral y que personas trabajadoras tengan un día compensatorio

El sector empresarial y productivo del país todavía no asimila cómo le irá con la reducción de horas laborales, y ahora el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados propone otra reforma a la Ley Federal del Trabajo; esto es, que cuando el día de descanso semanal de los y las trabajadoras coincida con alguno no laboral obligatorio, se le otorgue un día compensatorio.

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Lo anterior deberá ser dentro de los 7 días anteriores o posteriores al mismo, sin menoscabo del salario correspondiente, según la iniciativa que ya se encuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

En el documento se afirma que, con la adición de un párrafo a la fracción IX del artículo 74 de la Ley, se busca fortalecer la protección del derecho al descanso, garantizar su goce efectivo y contribuir a la construcción de condiciones laborales más justas y dignas para las personas trabajadoras en México.

La diputada pevemista Hilda Magdalena Licerio Valdes, propuso lo anterior al argumenta que en la actualidad, la legislación laboral no regula expresamente el supuesto en el que el día de descanso semanal coincida con alguno de los no laborales obligatorios previstos en la ley, lo que puede impedir que se materialice plenamente el derecho al descanso adicional que dichos días buscan garantizar.

Puso como ejemplo que los museos y espacios culturales en México no laboran los lunes, por lo cual su descanso semanal generalmente coincide con el día no laboral obligatorio, mermando de esta manera su posibilidad de obtener un día más y con ello mejorar su salud o tiempo de calidad con su familia.

El documento refiere que el descanso, entendido en un sentido amplio, no sólo contribuye a mejorar las condiciones laborales, sino también favorece la salud, la convivencia familiar y el desarrollo personal. Una adecuada concepción del descanso se traducirá en mayores y mejores espacios para que las personas diseñen y ejecuten sus proyectos de vida, lo cual repercute positivamente en la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.

Por ello, indica, “es pertinente fortalecer el marco jurídico laboral con la incorporación de disposiciones que aseguren el goce efectivo de los días de descanso obligatorio”.

Establecer un día de descanso compensatorio cuando coincida con el semanal, permite preservar el objetivo de estas disposiciones y garantizar que las personas trabajadoras puedan beneficiarse plenamente de los periodos de reposo previstos por la ley, asegura.