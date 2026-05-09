PVEM propone plataforma digital para vigilar cumplimiento de medidas ambientales

La iniciativa busca transparentar autorizaciones y medidas ambientales ante la falta de información pública que genera desconfianza

La falta de mecanismos públicos para vigilar el cumplimiento de medidas ambientales impuestas a obras y proyectos autorizados por el gobierno motivó a senadores del Partido Verde a proponer la creación de una Plataforma Digital de Impacto Ambiental, con el objetivo de transparentar información sobre autorizaciones, condicionantes y acciones de mitigación ambiental.

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La propuesta busca atender uno de los principales vacíos en la aplicación de la política ambiental en México: la ausencia de herramientas accesibles y actualizadas que permitan verificar el cumplimiento real de obligaciones ambientales, especialmente en ecosistemas considerados estratégicos o de alto valor ambiental.

Los legisladores señalaron que el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), constituye uno de los instrumentos más importantes para prevenir, mitigar y compensar afectaciones ambientales.

Por lo anterior, advirtieron que el problema no radica únicamente en la autorización de proyectos, sino en la falta de seguimiento efectivo, verificable y transparente de las condicionantes ambientales impuestas por las autoridades.

Indicaron que la información relacionada con el cumplimiento de esas obligaciones no se encuentra disponible de forma clara, sistematizada ni actualizada, lo que genera desconfianza social, debilita la credibilidad institucional y alimenta percepciones de simulación ambiental.

Los senadores advirtieron que actualmente no existe una plataforma pública que concentre información sobre obras autorizadas, medidas de mitigación, programas de seguimiento y acciones de compensación ambiental. La falta de acceso a esos datos limita la vigilancia ciudadana, académica y de organizaciones civiles.

“La ausencia de una herramienta digital que concentre las obras autorizadas, las medidas preventivas y de mitigación, las condicionantes impuestas, los programas de seguimiento y las medidas de compensación ambiental, impide que la sociedad pueda ejercer un control social informado”, argumentaron.

Señalaron que con la creación de la Plataforma Digital de Impacto Ambiental, se podrá establecer un sistema abierto para consultar autorizaciones ambientales y dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones.

Entre los objetivos destacan fortalecer la transparencia ambiental bajo el principio de máxima publicidad, facilitar el monitoreo ciudadano y académico, reducir la discrecionalidad administrativa y generar evidencia verificable sobre acciones de compensación y restauración ambiental.

Además, señalaron que la plataforma contribuiría a modernizar la gestión ambiental mediante herramientas digitales abiertas, permitiendo mayor acceso a la información y rendición de cuentas.

Los legisladores insistieron en que la propuesta no busca imponer nuevas cargas regulatorias, sino transparentar obligaciones ya existentes en la legislación ambiental y fortalecer los mecanismos de seguimiento.

Subrayaron finalmente que la intención es consolidar un modelo de gobernanza ambiental basado en transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana informada y combate a la simulación en el cumplimiento ambiental.