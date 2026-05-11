Qatar 2022; La gloria de Messi con el 3er título de Argentina; México firmó su peor Mundial en más medio siglo

La Albiceleste se coronó tras 36 años de espera; el Tri ni siquiera avanzó de fase de grupos con Gerardo Martino como director técnico

El último Mundial previo al que se vivirá desde junio en este 2026, tuvo lugar en el pequeño (y muy rico país) de Qatar, nación que albergó la vigésima segunda edición de la Copa del Mundo, ubicado al oeste de Asia en la península arábiga.

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Un certamen que tuvo que realizarse a final de año, del 20 de noviembre al 18 de diciembre ya en el otoño qatarí, debido a que en verano era completamente imposible por las altísimas temperaturas en esa nación.

Qatar ganó la sede en 2010 y si bien se gastó miles de millones de dólares para tener todo listo para la Copa del Mundo, quedó para siempre manchado por múltiples escándalos relacionados con la ausencia de derechos humanos y condiciones laborales infrahumanas para los trabajadores.

Una investigación del diario británico The Guardian, asegura que hubo más de 6 mil 500 trabajadores migrantes muertos de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, entre 2010 y 2020 en la construcción de estadios, carreteras y hoteles, debido a larguísimas horas de trabajo bajo calor extremo de 45° C o más.

Este Mundial fue el primero en realizarse en un país árabe con mayoría musulmana, además de ser en una nación con muy poca extensión territorial, lo cual facilitó el desplazamiento entre sedes y estadios mediante transporte público.

El peor Mundial de México en más de medio siglo

Qatar 2022 fue para México un torneo completamente para olvidar, porque significó la peor presentación de una Selección Nacional en 56 años, al no poder avanzar a los octavos de final, instancia a la que había llegado de forma consecutiva desde Estados Unidos 1994. Desde Inglaterra 1966, México no se quedaba en fase de grupos.

Gerardo “Tata” Martino, entrenador argentino contratado por la FMF, llevó al combinado nacional a su peor fracaso en más de medio siglo, con responsabilidad también del entonces presidente de la Federación, Yon de Luisa.

El directivo no aceptó la renuncia de Martino meses antes, cuando el técnico quiso irse del Tri en solidaridad con Gerardo Torrado, cesado como director general deportivo de la FMF.

Además, antes del Mundial, Martino dejó fuera a Santiago Giménez, goleador en el Feyenoord, mientras convocó a Rogelio Funes Mori, a quien apenas utilizó cinco minutos. También incluyó a un lesionado Raúl Jiménez, sin estar al cien por ciento.

¿Martino regaló el partido ante Argentina? un misterio sin resolver

En el primer juego, México empató 0-0 con Polonia gracias a un penal detenido por Guillermo Ochoa a Robert Lewandowski.

En el segundo partido, México enfrentó a una Argentina dirigida por Lionel Scaloni, que venía de perder con Arabia Saudita. Martino sorprendió con una alineación sin delantero centro y dejó en la banca a Edson Álvarez.

México cayó 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, generando críticas y teorías sobre el planteamiento del técnico.

El tercer juego fue victoria 1-2 ante Arabia Saudita con gol de Luis Chávez, pero no alcanzó para avanzar.

Foto: FIFA



Argentina se coronó campeona del mundo

Argentina avanzó desde ese punto hasta coronarse campeona del mundo por tercera vez tras vencer a Francia en una final histórica.

El equipo de Didier Deschamps buscaba también su tercer título, pero cayó en una final dramática. Messi y Mbappé fueron protagonistas en un partido que terminó 3-3 y se definió en penales.

Argentina ganó la tanda 4-2 con goles de Messi, Dybala, Paredes y Montiel, mientras Francia falló dos disparos.

Con ello, Argentina levantó su tercera Copa del Mundo tras 1978 y México 1986, mientras que Francia fue subcampeón.

El torneo consolidó a Lionel Messi como una de las máximas figuras de la historia del fútbol junto a Diego Armando Maradona.