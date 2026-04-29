Se mantienen en operaciones bancos de almacenes comerciales, corresponsales bancarios, así como bancos en línea y cajeros

Este viernes, 1 de mayo, las sucursales de los bancos que operan en el país, así como bolsas de valores, mantendrán cerradas sus puertas y detendrán varias de sus operaciones.

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Y es que la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que lo anterior, es de acuerdo con la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que establece los días inhábiles en el sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025.

De esta forma, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el viernes 1 de mayo.

¿Qué bancos abren el Día del Trabajo?

Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público en sus horarios tradicionales, aún cuando se trata de un día festivo.

Asimismo, la Asociación recuerda a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 65 mil cajeros automáticos y 61 mil corresponsales bancarios; así como la banca digital y telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Cabe mencionar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.