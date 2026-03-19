“Que lloren en su casa y estén felices en la nuestra”; Carrasquilla quiere que América sufra

El Panameño habló del orgullo que se juega en el Clásico Capitalino y se dijo totalmente identificado con Pumas

Los Pumas atraviesan un gran momento en el semestre y pelean en la parte alta de la tabla, por lo que les llega en gran momento el Clásico Capitalino ante América el próximo sábado.

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Mismo que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, en el que los felinos, por el momento que viven, parten como favoritos para llevarse el triunfo, también porque las Águilas no han desplegado un fútbol que convenza.

Se sabe que en este tipo de juegos, se disputa el orgullo por la rivalidad deportiva, además de defender la identidad, como lo estableció el mediocampista panameño, Adalberto Carrasquilla.

En conferencia de prensa este jueves en Cantera, Cocó dejó claro que la intención, además de sacar los tres puntos y defender el orgullo universitario, también es hacer sufrir a los azulcremas.

“He sufrido muchos partidos donde no hemos sacado el resultado positivo, y veo a mis compañeros cómo sufren. Yo creo que me han quedado muchos partidos marcados, y saber que un compañero se juega el orgullo y muchos también, porque sabemos lo que nos estamos jugando aquí, independientemente de lo que sea, queremos ganar y que estén felices en nuestra casa, y que lloren en otra”, dijo en Cantera.

En esa misma conferencia estuvo el canterano Pablo Bennevendo, quien justo habló del orgullo auriazul y más ante el acérrimo rival. Por ello es que Carrasquilla dijo que defenderá a capa y espada la identidad felina.

“La verdad que en esa parte (orgullo) comparto lo de Pablo, y si nos tenemos que jugar el orgullo y los tres puntos, créeme que aquí tienes un amigo que te va a defender a muerte“.

Mandó a callar a Cruz Azul: “Si con 11 no ganaron no es culpa nuestra”

Por otra parte, Carrasquilla mandó a callar a Cruz Azul, que luego de varios días del empate 2-2 ante Pumas, sus jugadores como Agustín Palavecino, siguen hablando del juego.

El argentino señaló tras el duelo ante Rayados por Concachampions, que los felinos no merecieron el empate el sábado pasado, lo cual Cocó mandó por un tubo:

“Para mí, el partido quedó en el olvido, sacamos un punto importante, que ellos recuerden ese partido con dolor, por decirlo así; la verdad creo que se lo están tomando muy personal.

“Al final, ojalá y nos veamos más adelante, para resolver sus dudas, pero la verdad que para mí el equipo con diez mereció el empate. Si ellos con once no hicieron su trabajo ya no es culpa nuestra, así que resuelvan ellos lo que tengan que resolver, que nosotros hicimos nuestro trabajo“.