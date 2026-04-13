Que tu dinero crezca cuidando al planeta: Banorte

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 14NOVIEMBRE2023.- Como una forma de incentivar el consumo durante El Buen Fin que se realizará del 17 al 20 de noviembre trabajadores comenzaron a recibir su aguinaldo, aspectos de billetes y monedas de diferentes denominaciones. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

En el mundo financiero hay muchas formas de hacer crecer tu dinero, pero las inversiones podrían facilitar mucho esta opción, ¿una inversión responsable? “Sí, suena serio… pero es más cool de lo que crees”.

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Así lo asegura José Luis Muñoz Domínguez, director ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte, quien señala que hoy la pregunta es “¿cuál es el costo de esos rendimientos?”.

Comenta que ahí entra la inversión responsable, que es una forma de participar en los mercados financieros considerando las ganancias y también el impacto ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) de las empresas e instrumentos en los que inviertes.

En pocas palabras, importa cuánto gana una empresa y también cómo lo gana.

Tomando en cuenta que estas opciones y decisiones son a futuro, vale la pena poner mucha atención, porque es tu futuro y el de los demás.

“Significa ir más allá del análisis tradicional, es decir preguntar algo más que: ¿dónde puedo ganar más?, ¿cuáles son los riesgos y perspectivas de crecimiento?”, comenta Muñoz Domínguez.

Así, al hacer inversión responsable reflexiona sobre el impacto Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) de la empresa o instrumento en el que vas a invertir, esto es, ¿reduce su impacto ambiental y gestiona bien sus recursos?, ¿promueve buenas condiciones laborales y prácticas inclusivas?, ¿opera con transparencia, ética y controles sólidos?

Estas preguntas antes ni siquiera se veían en el panorama financiero, pero desde hace unos 10 años el mundo cambió y hoy las personas son más coherentes entre sus decisiones financieras y sus valores.

Así, “las empresas que cuidan estos aspectos están mejor preparadas para adaptarse a los cambios de todo tipo y enfrentar los riesgos y retos del futuro. De esta manera contribuyes a un planeta más sustentable y tu inversión podrá ser más estable”.

El directivo de Banorte hace ver que no por lo anterior significa que vas a ganar menos en tu inversión, sino que integrar criterios ASG no implica renunciar a rendimientos. De hecho, considerar factores ambientales y sociales puede ayudar a identificar riesgos que con un análisis tradicional no verías, por ejemplo, revisa si la empresa tiene políticas de inclusión para atraer al mejor talento.

En México, instituciones como Operadora de Fondos Banorte han incorporado estrategias alineadas a los Principios de Inversión Responsable para integrar criterios ASG en las decisiones de inversión e impulsar una gestión sostenible de riesgos y oportunidades.