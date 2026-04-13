Quedan definidos duelos de Playoffs en la NBA, que inician con el Play-In ¿Cuándo y cómo se jugarán?

Hasta el momento solo cuatro de ocho enfrentamientos de playoffs están decretados; la otra mitad se concretarán cuando culmine la fase de Play-In

La temporada regular de la NBA 2025-26 concluyó y quedaron definidos los cruces de Play-In y playoffs, con duelos clave en Este y Oeste, además de la salida de Doc Rivers de los Milwaukee Bucks y su posible transición a un rol de asesor.

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La temporada regular NBA 2025-26 llegó a su fin este domingo, y a su vez, quedaron definidos los enfrentamientos de Playoffs, que inician con la fase de Play-In.

Hasta el momento solo cuatro enfrentamientos de playoffs están decretados: en la Conferencia Este los New York Knicks (tercer lugar) se eliminarán con los Atlanta Hawks (sextos), y los Cleveland Cavaliers (cuartos) enfrentarán a Toronto Raptors (quintos).

Los equipos que esperan rival del Play-In son los Detroit Pistons y Boston Celtics, sembrados uno y dos en la conferencia, respectivamente.

En el Oeste Denver Nuggets (tercero) enfrentarán a Minnesota Timberwolves (sextos), y Los Ángeles Lakers (cuartos) harán lo propio con Houston Rockets (quintos). El actual campeón OKC Thunder (1) y San Antonio Spurs (2) esperan contrincante.

¿Cómo quedaron los duelos de Play-In?

Los duelos de Play-In se pondrán en marcha el martes 14 de abril en las dos conferencias. En el Este los Charlotte Hornets (9) recibirán al Miami Heat (10) donde milita el mexicano Jaime Jáquez Jr.; el ganador de ese duelo de eliminación directa avanzará a una segunda ronda, y el perdedor quedará eliminado.

En el Oeste las acciones inician con Phoenix Suns (7) ante Portland Trail Blazers (8): el que gane ese duelo será rival de Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio en los playoffs, y el perdedor todavía tendrá una segunda oportunidad.

Luego el miércoles 15 juegan en el Este Philadelphia 76ers (7) vs Orlando Magic (8), el vencedor será rival de los Boston Celtics; el que pierda enfrentará al ganador entre Hornets y Heat por el último boleto a postemporada.

En el Oeste los Clippers de Los Ángeles reciben a Golden State Warriors, donde el triunfador enfrentará al que pierda entre Suns y Blazers, y el perdedor se va a su casa.

Será el viernes 17 de abril cuando se definan los últimos dos boletos a los playoffs, que serán los rivales de los Detroit Pistons y Oklahoma City Thunder.

La primera ronda de los playoffs de la NBA inicia formalmente el domingo 19 de abril… ¡Que inicien las emociones!

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Giannis y Bucks se quedan sin entrenador

Los Milwaukee Bucks están en busca de un nuevo entrenador después de haber acordado con Doc Rivers un relevo en el banquillo, de acuerdo con información de ESPN y The Athletic.

Rivers, de 64 años, dirigió a Bucks durante dos temporadas y media, con un balance de 97 ganados y 103 perdidos, con dos eliminaciones en primera ronda de playoffs y quedando esta última campaña fuera de la fase final. Con Rivers, los Bucks conquistaron la NBA Cup en 2024.

A Rivers aún le queda un año de contrato y está negociando con la franquicia una transición a un rol de asesor. El contrato de Rivers con los Bucks asciende a cerca de 40 millones de dólares en su totalidad, según The Athletic.