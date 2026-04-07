“Queremos ser el máximo ganador de la Concachampions”; Larcamón y Cruz Azul, con todo ante LAFC

El DT cementero señaló que será una serie muy pareja y que ambos equipos son favoritos para avanzar

Cruz Azul sufrió un doloroso descalabro el sábado pasado en su “casa” en Puebla, al caer ante Pachuca y romper un invicto de 15 juegos sin perder. Sin embargo, eso ya quedó atrás, pues este martes enfrentan un compromiso serio.

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El conjunto celeste se mide al LAFC en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, duelo que se jugará en el Banc of California Stadium en Los Ángeles, un reto sin duda difícil para La Máquina.

De cara al partido, el entrenador Nicolás Larcamón dejó claro que la intención en la Concachampions no solo es revalidar el título del año pasado, sino también convertirse en el club con más títulos del torneo, alcanzando su octavo campeonato y superando al América, que tiene siete.

“En Cruz Azul siempre la responsabilidad es máxima; la ambición de ser el máximo ganador de la competencia es un combustible“, precisó el DT.

LARCAMÓN SEÑALA LO EXIGENTE DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP🤯🚂



"Siento que tuve la oportunidad de ser campeón en este estadio y contra el mismo equipo. Acabamos de eliminar a Monterrey que tenía el mote de favorito"



❗️Nicolás Larcamón, D.T. de Cruz Azul pic.twitter.com/7IlIjUnUF7 — Claro Sports (@ClaroSports) April 6, 2026

“LAFC nos llevará al límite; ambos somos candidatos”

Sobre el duelo de este martes, Larcamón señaló que LAFC es un rival exigente, aunque reconoció que las declaraciones del equipo angelino sobre el favoritismo mexicano buscan quitarse presión.

“(LAFC) nos va a llevar al límite; ambos equipos son hegemonías en sus respectivas ligas y candidatos al título”, agregó.

El técnico recordó que en estas instancias cualquiera de los cuartofinalistas tiene calidad y argumentos para lograr el título, destacando la competitividad del torneo y la evolución de los clubes de la MLS.

Situación de Christian Ebere y solicitud a la FIFA

Larcamón también se refirió al nigeriano Christian Ebere, quien no pudo viajar a Estados Unidos por problemas de visa, y pidió a la FIFA gestionar la paridad deportiva en este tipo de casos, señalando que su ausencia afecta al equipo.

“Con Ebere perdemos una pieza importante que marcó gol en el último partido”, destacó el técnico.

Declaraciones de Nicolás Ibáñez

El delantero Nicolás Ibáñez subrayó la importancia de sacar un buen resultado de ida, considerando que en este torneo el gol de visitante vale doble.

“Queremos encaminar la serie desde la ida; aunque sean 180 minutos, un gol en Los Ángeles nos ayudaría mucho para la vuelta en Puebla“, señaló.

Ibáñez reconoció la calidad del rival, con jugadores como Heung-Min Son, el arquero Hugo Lloris y Denis Bouanga, destacando la paridad de nivel entre MLS y Liga MX.

“Se ha emparejado mucho; Cruz Azul le ganó la final a Vancouver el torneo pasado y ahí se demuestra la competencia y el nivel de los equipos de la MLS”, concluyó.