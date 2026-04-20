Cruz Azul visita a Querétaro en la penúltima jornada del Clausura 2026 con la urgencia de romper una racha de 8 partidos sin ganar y mantenerse en la pelea por el subliderato, en un duelo clave rumbo a la Liguilla

Arranca la penúltima fecha del Clausura 2026 con jornada doble, este martes dará inició con juegos claves, uno de los equipos que verá actividad es Cruz Azul, quien llega urgido de una victoria que lo haga retomar la confianza y por supuesto de cortar una racha de 8 juegos sin ganar, por lo que su visita a Querétaro será clave, además de que todavía existe la posibilidad de terminar segundo de la tabla, a la espera de lo que suceda con Pumas y Pachuca en estas dos partidos restantes.

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La presión en la Noria comienza a jugar en contra de Nicolás Larcamón y el estratega argentino lo sabe, por obligación tendrá que sumar los 6 puntos restantes de la fase regular, sino quiere seguir perdiendo terreno en la clasificación y bien sabe que eso le puede jugar en contra como sucedió el semestre pasado.

Además de ello, el papel que juega la afición también influirá, ya que la mayoría ha demostrado su descontento por los malos resultados del equipo y por el nulo funcionamiento, ante ello, en un par de ocasiones en el Estadio Cuauhtémoc se ha escuchado el “Fuera Larcamón”.

Si bien, Cruz Azul jugará de visita, lo hará ante un Gallos que está eliminado del torneo, por lo existe una gran oportunidad de que la máquina comience a retomar confianza de cara a la liguilla y demostrar que a pesar de su mala racha, sigue siendo uno de los candidatos principales al campeonato.

En cuanto Querétaro, el equipo dirigido por el chileno Eduardo González ya está eliminado del campeonato, sin embargo buscarán cerrar decorosamente el torneo y seguir acrecentando la mala racha cementera.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Querétaro vs Cruz Azul?

Este martes 21 de abril, Cruz Azul visitará La Corregidora para medirse a Querétaro en busca de cortar los 8 partidos sin ganar y meterse de lleno nuevamente por el subliderato del Clausura 2026. Este encuentro dará inicio en punto de las 19:00 horas y podrás disfrutarlo en vivo a través de FOX ONE.

Partido: Querétaro vs Cruz Azul

Querétaro vs Cruz Azul Fecha: martes 21 de abril

martes 21 de abril Hora: 19:00 horas

19:00 horas Sede: Estadio La Corregidora

Estadio La Corregidora Dónde ver en vivo: FOX ONE